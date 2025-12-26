https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoo-brno-poprve-odchovala-nejvetsiho-holuba-sveta-korunace-sclaterova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Zoo Brno poprvé odchovala největšího holuba světa - korunáče Sclaterova

26.12.2025 16:33 | BRNO (ČTK)
Foto | Lukáš Kadela / Zoo Brno
Zoo Brno poprvé ve své historii odchovala největšího holuba světa - korunáče Sclaterova. Mládě se vylíhlo v říjnu, už je zcela opeřené a opustilo hnízdní košík, informoval mluvčí zařízení Jan Bedřich. Návštěvníci mohou korunáče pozorovat v pavilonu Tropické království.
 
Korunáči patří mezi druhy, s nimiž mají zoologické zahrady po celém světě obecně dlouhodobě složitou zkušenost. Přestože se chovají už desítky let, velmi špatně snášejí přesuny do nových expozic a trvá i několik let, než se v prostředí zoo začnou rozmnožovat.

"Korunáč Sclaterův je druh, který sice v zoo odchovávaný je, ale ptáci si strašně špatně zvykají na nové prostředí. Trvá i několik let, než se rozmnoží. Než se naši naučili o mláďata správně pečovat, řada mláďat i vajec bohužel uhynula," uvedl kurátor ptáků Petr Suvorov. Každé mládě je proto velmi cenné. Holubi navíc běžně kladou dvě vejce, korunáči však jen jedno.

V přírodě žijí korunáči na Nové Guineji a okolních ostrovech. Ačkoli návštěvníkům mohou připadat v zoologických zahradách relativně běžní, jde o optický klam. Existují totiž čtyři druhy, které jsou si velmi podobné, a dříve docházelo i k jejich nežádoucímu křížení. V přírodě jsou všichni korunáči ohroženi lovem pro tzv. bushmeat, tedy maso volně žijících zvířat. "Korunáči jsou lovným ptákem a oblíbeným terčem domorodců. Je velmi obtížné systematicky sledovat jejich populaci, a právě proto jsou chovy v zoologických zahradách tak důležité," doplnil Suvorov.

Brněnská zoologická zahrada otevřela v roce 1953. Je na Mniší hoře u Brněnské přehrady na ploše 65 hektarů. Chová kolem 2200 zvířat 400 druhů. Loni zoo navštívilo přes 293.000 lidí, což je oproti roku 2023 asi o 10.000 více.

Pražská EVVOluce

