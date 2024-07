Zoo v Hluboké nad Vltavou za devět let vypustila do přírody tři stovky syslů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ján Svetlík / Flickr Stigma zemědělského škůdce získal sysel v 50. letech minulého století. Následná kolektivizace navíc ještě zničila vhodné prostředí pro sysla. Vadilo mu rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů a úbytek ploch s nízkou trávou.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku za devět let vypustila do volné přírody tři stovky syslů, které tak pomáhá vracet do krajiny. Na jihu Čech nyní žijí jen na strakonickém letišti. ČTK to řekl zástupce ředitele hlubocké zoo Roman Kössl. Na ostatních místech na jihu Čech syslové v minulosti vyhynuli."V České republice se jedná o kriticky ohroženého hlodavce, který vlivem radikálních změn v obhospodařování zemědělské krajiny, z které zmizela především pestrost, přišel o své přirozené prostředí. Zemědělci ho také masivně hubili, protože jim způsoboval nemalé škody na úrodě," uvedla zooložka ze zoo v Hluboké nad Vltavou Markéta Jariabková.

Stigma zemědělského škůdce získal sysel v 50. letech minulého století. Následná kolektivizace navíc ještě zničila vhodné prostředí pro sysla. Vadilo mu rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů a úbytek ploch s nízkou trávou.

"Nyní se zase vrací do přírody. Ideální pro sysla jsou stepi nebo rozlehlé pastviny. Potřebuje nízký travní porost a na jihu Čech takových lokalit moc není. Zůstalo tak prakticky jen strakonické letiště, kde se snažíme vysazováním syslů jejich populaci podpořit," řekl Kössl.

Záchranný program sysla obecného funguje v České republice od roku 2008, podílí se na něm několik subjektů. Za tuto dobu se povedlo zvýšit počty syslů v krajině z původních necelých 3000 přibližně na 6000 jedinců.

Přečtěte si také | Na Znojemsku vzniká nová kolonie sysla obecného. Letos se rozrostla o další zvířata

"Věříme, že nyní už nemá pověst škůdce, jak ho v minulosti viděli zemědělci. Kromě toho, že kypří půdu, slouží jako potrava pro dravce a malé šelmy," uvedl Kössl.

reklama