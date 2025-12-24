https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zoopark-chomutov-povede-vit-lukas-zoolog-s-mnohaletou-praxi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Zoopark Chomutov povede Vít Lukáš, zoolog s mnohaletou praxí

24.12.2025 12:46 | CHOMUTOV (ČTK)
Prase divoké v zooparku Chomutov.
Prase divoké v zooparku Chomutov.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Zoopark Chomutov povede od příštího roku Vít Lukáš, vystudovaný zoolog s mnohaletou praxí. V pražské zoologické zahradě byl kurátorem primátů, pracoval také v ústecké zoologické zahradě. Žil v Chile, založil přírodovědeckou stanici, vyučoval vysokoškolské studenty a vedl výzkumné projekty. Porotu nejvíce oslovily jeho zkušenosti z Česka i ze zahraničí. ČTK o tom informoval chomutovský primátor Milan Märc (Nový Sever). Nový ředitel se chce se zoo nejprve seznámit, řekl ČTK.
 
Dosavadní ředitel Zooparku Chomutov Tomáš Ondrášek končí po dohodě k poslednímu dni letošního roku. Do funkce nastoupil koncem loňského roku. Nahradil Věru Fryčovou obviněnou v kauze údajných machinací s tendry. Město chtělo v čele vedení někoho, kdo zoopark povede deset a více let. Projekty a investice jsou často na delší časové období. Märc připustil, že odcházející šéf zooparku je ve věku, kdy nemůže tento požadavek naplnit.

Nový ředitel se chce nejprve seznámit s personálním či ekonomickým stavem příspěvkové organizace. Zajímá ho i vzdělávání a marketing. První změny pod jeho vedením by měly být vidět na informačním systému v areálu parku. Lukáš doplnil, že se chce v první fázi zaměřit také na mediální obraz organizace a technický stav expozic. Podle něj například bude potřebovat opravu výběh zubrů.

V plánu má také dlouhodobější projekty. V zooparku by podle něj měl být minimálně jeden "vlajkový" druh zvířete. Veškeré kroky chce diskutovat ze zřizovatelem, kterým je město. Záležet pak podle něj bude také na finančních možnostech. Märc dodal, že město má peníze na příští rok pro případné opravy či některé novinky připravené.

Zoopark Chomutov patří k vyhledávaným cílů výletníků. Ročně ho navštěvuje téměř 300 000 lidí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

