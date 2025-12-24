Zoopark Chomutov povede Vít Lukáš, zoolog s mnohaletou praxí
Nový ředitel se chce nejprve seznámit s personálním či ekonomickým stavem příspěvkové organizace. Zajímá ho i vzdělávání a marketing. První změny pod jeho vedením by měly být vidět na informačním systému v areálu parku. Lukáš doplnil, že se chce v první fázi zaměřit také na mediální obraz organizace a technický stav expozic. Podle něj například bude potřebovat opravu výběh zubrů.
V plánu má také dlouhodobější projekty. V zooparku by podle něj měl být minimálně jeden "vlajkový" druh zvířete. Veškeré kroky chce diskutovat ze zřizovatelem, kterým je město. Záležet pak podle něj bude také na finančních možnostech. Märc dodal, že město má peníze na příští rok pro případné opravy či některé novinky připravené.
Zoopark Chomutov patří k vyhledávaným cílů výletníků. Ročně ho navštěvuje téměř 300 000 lidí.
