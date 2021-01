Zvířata v pražské záchranné stanici adoptovalo asi 100 lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Záchrannou stanici se sídlem v Jinonicích provozují od roku 2012 Lesy hlavního města, příspěvková organizace Prahy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Trvale handicapovaná zvířata ze Záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy si od poloviny listopadu do konce roku 2020 adoptovalo zhruba 100 zájemců. Asi 350 000 korun se vybralo prostřednictvím transparentního účtu. Lidé tak přispěli na chod zařízení, jehož cílem je pomáhat zraněným zvířatům a po zotavení je vracet do pražské přírody. ČTK to sdělila mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.

"Nový systém adopcí a sponzoringu živočichů jsme spustili až v druhé polovině listopadu 2020. Zájem zejména o adopce živočichů v podobě vánočního dárku byl velký. Nyní je nižší," uvedla Fišerová.

Záchrannou stanici lze finančně podpořit formou sponzorství či adopcí trvale handicapovaných zvířat, která se už nemohou vrátit zpět do volné přírody. Zatímco sponzor může na provoz záchranné stanice věnovat finanční příspěvek v libovolné výši, adoptivní rodič hradí předem stanovenou částku. Ta pokrývá část ročních nákladů na krmivo a další péči o konkrétní zvíře. Těch, která jsou určená k adopci a kvůli svému trvalému handicapu jsou trvale umístěná v prostorách záchranné stanice nebo v takzvaných zookoutcích v hlavním městě , je zhruba 70. Mezi nimi jsou bažanti, kamerunské kozy nebo sovy. Seznam zvířat, která lze adoptovat, je na webu záchranné stanice.

Podle Fišerové může i sponzor specifikovat, na co se jeho příspěvek má použít. Peníze může zaslat například na nákup vybavení nebo na péči o některý z druhů, jejichž zástupci se do stanice nejčastěji dostávají. K nim patří ježci, veverky a labutě.

Záchrannou stanici se sídlem v Jinonicích provozují od roku 2012 Lesy hlavního města, příspěvková organizace Prahy. Záchranná stanice přijala loni 5186 zvířat 143 druhů. Zhruba polovina ze zvířat, o které se pečovatelé v záchranné stanici nově starali, byla mláďata. Stanice se zapojuje do environmentálně zaměřených programů organizace. V roce 2020 se konalo 312 akcí s tematikou záchrany volně žijících živočichů, kterých se zúčastnilo 8291 návštěvníků.

reklama