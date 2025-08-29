Kukang Movie: Autentický dokument o Češích bojujících za záchranu zvířat na Sumatře
Od roku 2017 nicméně naráží na nepochopení a neochotu indonéských úřadů obnovit jim oficiální povolení k provozu tohoto centra. Dokument ukazuje, že Češi se nevzdávají a nacházejí nové cesty, jak ohrožená zvířata chránit.
Síla byrokracie
Snímek dokumentuje aktivity, úspěchy i nezdary Čechy založeného Záchranného programu Kukang, který se zaměřuje především na ochranu outloňů (kukang=outloň).
Jedním z klíčových témat dokumentu je aktuální globální úbytek biodiverzity na Sumatře a s ním spojená nutnost ochrany divokých zvířat a jejich prostředí před pytláctvím a nelegálním obchodem.
Dokument v kontrastu se záběry přírodních krás exotického ostrova a jeho jedinečné fauny a flóry nechá diváka nahlédnout také do skutečného každodenního života obyvatel Sumatry – bez nadsázky Divokého západu Indonésie. A to včetně jeho stinných stránek, mezi které patří kruté zacházení se zvířaty i v rámci obchodování s nimi, ale také byrokratické překážky, kterým zahraniční i místní organizace při snaze chránit tamní přírodu musí čelit.
Záchranný program Kukang se nevzdává
Příbrský a Čižmářová s jejich týmy se ale zastavit nenechali. Našli nové cesty založené na ochraně ohrožených zvířat za pomoci místních lidí, jejichž edukace a zodpovědný přístup ke spolupráci jsou pro ně klíčové. Zaměřují se na děti i dospělé. Škola Kukang School poskytuje místním dětem bezplatnou výuku angličtiny a environmentální vzdělávání, a vychovává tak novou generaci nadšenců a ochránců přírody. Záchranný program, který letos slaví již 11 let od svého založení, staví také na spolupráci s bývalými pytláky.
„Bývalí lovci jsou perfektními terénními pracovníky, jejichž zaměstnání umožňuje pochopit situaci na konkrétním místě a napomoci eliminaci lovu,” uvádí František Příbrský, ředitel Záchranného programu Kukang a vedoucí oddělení in situ ochrany přírody Zoo Ostrava.
Program rozvinul i svůj úspěšný projekt Kukang Coffee, který podněcuje farmáře k ochraně ohrožených druhů zvířat. „Trik spočívá v tom, že farmáři dostávají za svou úrodu kávy lepší cenu, než jaká je ta tržní, a výměnou za to se zavazují chránit outloně, luskouny a další ohrožené druhy zvířat žijící v jejich blízkosti,” vysvětluje Lucie Čižmářová, koordinátorka veterinární péče a welfare Záchranného programu Kukang a terénní zooložka Zoo Olomouc. Záchranný program také aktivně bojuje proti pašerákům ohrožených druhů zvířat.
Film o outloních a lidech
Kukang Movie je autentický dokument o ochraně přírody, odhodlání, úspěších, nezdarech a přátelství. V dokumentu nechybí pohledy na kopce pokryté neprostupnými pralesy ani chaos hlučných měst či záběry vzácných zvířat nejen v divočině, ale i v přeplněných klecích na zvířecích trzích, kde se natáčet podaří jen zřídka.
Vážná témata a problémy přírody Indonésie se prolínají s mnohdy úsměvnými střety autorů s tamní svéráznou kulturou a bláznivými zážitky z natáčení. Frustraci z nekonečného boje s indonéskou byrokracií střídá naděje, že díky koordinovanému úsilí (nejen) českých ochránců přírody a místních lidí bok po boku se zoologickými zahradami a dalšími institucemi se příběh sumaterské divočiny bude psát dál. Diváci se mohou těšit na vskutku autentickou podívanou plnou emocí všeho druhu.
Ocenění z filmových festivalů
Dokument, který bude odvysílán na ČT2 v sobotu 6. září 2025 v 7.45 hodin a od stejného momentu bude i k vidění na iVysílání České televize, už získal řadu nominací, uznání i cen.
K četným úspěchům patří například ocenění z Mezinárodního filmového festivalu India TAMIZHAGAM a to hned ve dvou kategoriích – Nejlepší celovečerní film o přírodě a Nejlepší filmový plakát. Coby nejlepší ekologický film český dokument zvítězil na festivalu Cinema Carnival v Itálii a v kategorii nejlepší film o přírodě rovněž na tureckém Anatolian Film Awards.
Filmu se dostalo i čestného uznání na Athens International Monthly Art Film Festival, kde byl vybrán mezi tři nejlepší dokumentární filmy nebo na maltském Your Way International Film Festival, a to v kategorii nejlepší ekologický film. Nominován byl například i v České republice (Prague Science Film Fest), na Slovensku (Ekotopfilm), ale také v Kanadě, Řecku, Dubaji, Estonsku či v Indonésii a na Filipínách. Kompletní seznam získaných cen a nominací je k dispozici na webové stránce filmu.
Kukang Movie
Režie: Ondřej Smékal
Námět: Ondřej Smékal, Vít Kanyza
Střih: Tomáš Richtr
Hlavní účinkující: František Příbrský, Lucie Čižmářová
Stopáž: 65 minut
Originální jazyková verze: česká
Titulky: anglické, polské, německé
Majitel: The Kukang Rescue Program, z. s.
Koprodukce: Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Slezská univerzita v Opavě
Záchranný program Kukang
Záchranný program Kukang je nezisková česko-indonéská organizace založená ochránci přírody a terénními zoology Františkem Příbrským (Zoo Ostrava) a Lucií Čižmářovou (Zoo Olomouc) na ostrově Sumatra v Indonésii roku 2014.
Organizace bojuje proti nezákonnému obchodu s divokými zvířaty a usiluje o ochranu ohrožených druhů zvířat, zejména outloně váhavého (Nycticebus coucang) a outloně sumaterského (Nycticebus hilleri) – jedovatých primátů, kteří se stávají obětí své roztomilosti. Záchrannému programu Kukang se podařilo postavit na Sumatře záchranné a rehabilitační centrum pro zabavené outloně s cílem navracet je zpět do divočiny.
Program se neustále rozvíjí převážně pomocí spolupráce s místními komunitami na několika úrovních. Ve škole „Kukang School“ a „Škole na konci světa” vzdělává místní děti, v nichž rozvíjí kladný vztah k přírodě. Čeští ochranáři ve své organizaci zaměstnávají také bývalé pytláky coby terénní asistenty. Z místních farmářů zase vytváří ochránce přírody prostřednictvím podpory projektu šetrného pěstování kávy „Kukang Coffee“ a agrolesnictví. Organizace také aktivně bojuje proti pašerákům zvířat.
