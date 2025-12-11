Ledovec Belvedere: přírodní laboratoř krajinných změn
Expozice nabízí průřez moderními metodami výzkumu ledovců: od historických fotografií přes letecké a satelitní snímky až po nejnovější průzkumy pomocí dronů. Návštěvníci se seznámí i s modelováním a datováním skalních řícení či dendrochronologickými analýzami stáří sesuvů. Tematické mapy a vizuální rekonstrukce umožňují sledovat vývoj ledovce v čase a porozumět souvislostem mezi pohybem ledové masy, skalními říceními, lavinami a náhlými povodněmi, které zanechaly výrazné stopy jak v krajině, tak v paměti místních komunit.
Výstava představuje ledovec nejen jako objekt vědeckého bádání, ale také jako místo ohrožení i objevů, jako laboratoř pod širým nebem, kde se rodí nové metody a společné projekty. Mezinárodní tým Glacier Landscape Analysis and Geohazards Monitoring with Earth Observation (https://glam.natur.cuni.cz) zde dlouhodobě studuje dynamiku pohybu ledovce, přírodní ohrožení související s ledovci či měnící se podobu horského prostředí.
Zvláštní poděkování patří členům mezinárodního týmu GLAM (Glacier Landscape Analysis and Geohazards Monitoring with Earth Observation) a partnerským institucím, které poskytly unikátní vizuální materiály a výsledky terénního výzkumu.
Termín: 9.12. 2025 – 9. 3. 2026
Místo: Přírodovědecká fakulta UK, 2. patro, Albertov 6 (u Mapové sbírky)
Otevírací doba: po–pá 9:00 – 17:00, vstup volný
