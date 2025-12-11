https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/ledovec-belvedere-prirodni-laborator-krajinnych-zmen
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ledovec Belvedere: přírodní laboratoř krajinných změn

11.12.2025
Zdroj | Přírodovědecká fakulta UK
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Mapová sbírka a Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Milánskou univerzitou a Univerzitou v Heidelbergu uvádějí mezinárodní výstavu Ledovec Belvedere: přírodní laboratoř krajinných změn. Výstupy projektu vznikly v rámci prestižní, mezinárodní Aliance 4EU+. Zavádějí návštěvníky do srdce italských Alp, přímo pod monumentální východní stěnu hory Monte Rosa, kde ledovec Belvedere slouží jako jedinečné místo dlouhodobého výzkumu.
 
Ledovec Belvedere, jeden z nejdynamičtějších ledovců v Alpách, se stal v posledních letech skutečnou přírodní učebnicí. Jeho rychlé změny totiž poskytují vědcům i studentům prostor k pozorování procesů, které jinak probíhají skrytě a v dlouhých časových úsecích. Výstava návštěvníkům představuje, jak klimatické proměny přetvářejí alpská horská údolí i samotné chování ledovců.

Expozice nabízí průřez moderními metodami výzkumu ledovců: od historických fotografií přes letecké a satelitní snímky až po nejnovější průzkumy pomocí dronů. Návštěvníci se seznámí i s modelováním a datováním skalních řícení či dendrochronologickými analýzami stáří sesuvů. Tematické mapy a vizuální rekonstrukce umožňují sledovat vývoj ledovce v čase a porozumět souvislostem mezi pohybem ledové masy, skalními říceními, lavinami a náhlými povodněmi, které zanechaly výrazné stopy jak v krajině, tak v paměti místních komunit.

Výstava představuje ledovec nejen jako objekt vědeckého bádání, ale také jako místo ohrožení i objevů, jako laboratoř pod širým nebem, kde se rodí nové metody a společné projekty. Mezinárodní tým Glacier Landscape Analysis and Geohazards Monitoring with Earth Observation (https://glam.natur.cuni.cz) zde dlouhodobě studuje dynamiku pohybu ledovce, přírodní ohrožení související s ledovci či měnící se podobu horského prostředí.

Zvláštní poděkování patří členům mezinárodního týmu GLAM (Glacier Landscape Analysis and Geohazards Monitoring with Earth Observation) a partnerským institucím, které poskytly unikátní vizuální materiály a výsledky terénního výzkumu.

Termín:  9.12. 2025 – 9. 3. 2026 

Místo:  Přírodovědecká fakulta UK, 2. patro, Albertov 6 (u Mapové sbírky) 

Otevírací doba:  po–pá 9:00 – 17:00, vstup volný 

foto - Andrle Michal
Michal Andrle
Autor je pracovník Přírodovědecké fakulty UK.

Pražská EVVOluce

