Nový dokumentární film Stavby s vůní dřeva ukazuje budoucnost českého stavebnictví
„Film Stavby s vůní dřeva volně navazuje na dokumentární snímek Lesy budoucnosti, který měl premiéru v roce 2023. Naše fakulta tak dlouhodobě ukazuje, že svědomitě naplňuje takzvanou třetí roli univerzity – jsme společensky odpovědní, přenášíme poznatky vědy a výzkumu do praxe, podporujeme inovace a aktivně přispíváme k udržitelnému rozvoji. Daří se nám také smysluplně propojovat akademickou sféru s praxí a tento film je toho příkladem, za což partnerům z praxe děkujeme,“ říká Radim Löwe, proděkan pro vnější vztahy Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze a odborný garant filmu.
Film Stavby s vůní dřeva vznikal natáčením mnoha různých lokací po celé České republice a nabídne divákům ucelený vhled do moderního stavění ze dřeva. Sleduje celý cyklus – od udržitelné produkce dříví v podmínkách českého lesnictví, jeho zpracování na řezivo, výrobu CLT panelů, KVH a BSH hranolů, lisovaných desek přes prefabrikaci konstrukčních systémů až po realizace různých typů staveb ze dřeva. Představuje konkrétní dřevostavby od rodinných domů, rekreačních objektů, veřejných budov po vícepodlažní dřevostavby. Otevřeně se věnuje otázkám hoření dřeva, vlhkosti, akustiky i dalším technickým a vědeckým aspektům a ukazuje, že se jich nemusíme bát.
Že vyšší podíl využívání dřeva ve stavebnictví je ta správná cesta, představuje i strategický materiál státu. „Surovinová politika pro dřevo jasně ukazuje, že dřevo je strategickou surovinou budoucnosti. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU byla u jejího vzniku a film Stavby s vůní dřeva představuje, jak lze cíle tohoto dokumentu naplnit v praxi – chytrým využitím domácí suroviny ve stavebnictví, které je šetrné ke klimatu i krajině,“ říká Róbert Marušák, děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
Za scénářem a režií stojí dokumentaristka Jana Škopková, hlas filmu propůjčil herec Matěj Anděl. Partnery filmu jsou Stora Enso Wood Products Ždírec, NEMA spol., PENNY Česká republika, Kloboucká lesní, Lesy České republiky, Slavia pojišťovna, Senzomatic, Dřevozpracující družstvo Lukavec, Asociace dodavatelů montovaných domů, UCEEB ČVUT a Lesy ČZU. Dále na filmu spolupracovaly Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, Městské lesy Hradec Králové, Farma Hanč Vraňany, Česká spořitelna – projekt Dostupné bydlení, OK Pyrus, Hospodářská komora České republiky, Hasičský záchranný sbor ČR, Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium v Praze, Základní škola Slatiňany, Prodesi/Domesi, obec Horní Stropnice a obec Veliny.
Premiéra filmu proběhne 25. ledna ve 23:25 a repríza 28. ledna v 16:30 na Prima ZOOM. Film bude poté uveden na několika mezinárodních filmových festivalech a následně bude i veřejně dostupný na oficiálním YouTube kanálu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
