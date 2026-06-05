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Oceněná kniha přináší nový pohled na vývoj karpatských lesostepních luk

5.6.2026
Zdroj | Výzkumný ústav pro krajinu
Výzkumný ústav pro krajinu (VÚK) se podílel na vzniku odborné monografie Karpatské lesostepní louky, která získala Cenu bratří Preslů udělovanou Botanickým ústavem Akademie věd ČR za významné výsledky výzkumu. Kniha shrnuje výsledky dlouholetého výzkumu jedněch z nejcennějších a druhově nejbohatších biotopů střední a východní Evropy.
 
Cenu bratří Preslů letos získal Jan Roleček a kolektiv autorů za knihu Karpatské lesostepní louky, která nabízí komplexní pohled na lesostepní ekosystémy karpatského oblouku. Monografie propojuje poznatky z botaniky, ekologie, pedologie, paleoekologie i historie. Autoři v ní popisují vývoj lesostepních luk od konce poslední doby ledové až po současnost a ukazují, jak významnou roli při formování těchto biotopů hrály přírodní narušení (disturbance), pastva velkých býložravců, požáry i lidská činnost.

Vedle dominantního botanického a paleobotanického zaostření se kniha věnuje též půdám. Jejich stáří, erozní rychlosti i půdní vlastnosti popsal v knize Pavel Šamonil z odboru ekologie lesa VÚK. Výjimečně dlouhá paměť půd sahající až do doby ledové odhalila mimo jiné vysoké obsahy a stáří organického uhlíku i to, že velmi často pocházel z travních rostlinných společenstev, nikoli z dřevin. To pomohlo doložit velmi hlubokou kontinuitu bezlesí na řadě lokalit.

Publikace vychází z rozsáhlého dlouhodobého terénního výzkumu a v posledních letech i z dat získaných během projektu Grantové agentury ČR. Ten vedl za Botanický ústav AV ČR Jan Roleček, spoluřešiteli pak byli Michal Hájek (Masarykova univerzita Brno) a Pavel Šamonil (VÚK). Výzkum se postupně rozšířil i mimo Českou republiku, například do Rumunska nebo na Ukrajinu. 

„Velmi si cením toho, že se podařilo propojit botanický, paleoekologický a půdní výzkum do jednoho celku. Právě mezioborový přístup umožnil lépe pochopit fungování a historický vývoj těchto mimořádných ekosystémů, kde se pozoruhodně setkává mimořádná druhová bohatost s vysokým obsahem poutaného organického uhlíku,“ uvedl Pavel Šamonil z odboru ekologie lesa VÚK. 

Publikace přináší nový pohled na koncept perikarpatské lesostepi a zároveň upozorňuje na význam ochrany těchto cenných ekosystémů, které dnes čelí změnám hospodaření, zarůstání, eroze i dopadům klimatické změny.

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Výzkumný ústav pro krajinu

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