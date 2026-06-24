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Padesátka CHKO Pálava na výstavě v Domě přírody v Dolních Věstonicích

24.6.2026
Foto | Jan Miklín / Dům přírody Pálavy
Chráněná krajinná oblast Pálava letos slaví 50 let od vyhlášení. A právě historii ochrany zdejší přírody mapuje sezónní výstava v Domě přírody Pálavy v Dolních Věstonicích. K vidění bude do konce září. Probíhá pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“. Významné výročí si letos totiž kromě Pálavy připomíná dalších pět CHKO.
 
Na deseti panelech plných archivních dokumentů a fotografií představuje nejstarší „přísné botanické reservace“, přípravy na vyhlášení chráněné krajinné oblasti včetně nejrůznějších územních variant nebo činnost Správy CHKO v různých etapách minulosti, ale i nyní. Nechybí ani množství historických artefaktů: ukázky informačních panelů a hraničních cedulí, publikací od těch nejstarších po současné nebo oblečení, které ochranáři oblékali do terénu dříve a nyní.

Foto | Jan Miklín / Dům přírody Pálavy

„Výstava vznikla v úzké spolupráci se Správou CHKO Pálava, která nám dodala nejrůznější podklady a archiválie, společně jsme připravovali i celý koncept,“ popisuje Jan Miklín, vedoucí Domu přírody Pálavy.

Aby výstava zaujala i děti, doplnilo ji pálavské muzeum o několik hravých prvků. Jedním z nich je velké dřevěné pexeso s ilustracemi pálavských rostlin a živočichů, dalším „pálavské šuplíky“ ukrývající nejrůznější úkoly a hry: například puzzle se současným a historickým leteckým snímkem Pálavy, frotážní sady nebo pytlíčky s různými vůněmi pálavské přírody.

„Nejspíš jde za dobu existence CHKO Pálava o první výstavu či veřejnou prezentaci, která není zaměřena primárně na přírodu a krajinu Pálavy, ale především na to, jakou potřebuje péči a ochranu. Je i takovou sondou do toho, jak se přístup k ochraně přírody postupně vyvíjel a jak se měnila náplň práce Správy CHKO jako instituce,“ říká Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Pálava.

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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Dům přírody Pálavy

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