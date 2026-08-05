https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/su-voda-kdyz-se-z-zive-reky-stane-technicky-koridor
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SU VODA - když se z živé řeky stane technický koridor

5.8.2026
Foto | Darina Herůdková / Jana Omelková
Řeka Morava po staletí formovala krajinu, biodiverzitu i identitu jihovýchodní Moravy. Nebyla pouze vodním tokem, ale živým organismem, jehož přirozená dynamika vytvářela pestrou mozaiku břehových porostů, tůní, mrtvého dřeva, štěrkových lavic i stanovišť pro nespočet rostlinných a živočišných druhů. Dnes však na mnoha úsecích Moravy převládá obraz technicky spravovaného koryta, které je lemované zemědělskými poli a průmyslovými halami a v němž přirozené říční procesy ustoupily pravidelné údržbě a snaze o maximální kontrolu toku.
 
Na tuto proměnu reaguje site-specific sochařská instalace SU VODA, realizovaná v přístavu ve Veselí nad Moravou. Projekt nevznikl jako aktivistická kampaň ani jako ilustrace ekologických dat. Vychází z přesvědčení, že současné umění může otevírat citlivá témata způsobem, který oslovuje nejen odborníky, ale i širokou veřejnost. Autorkou projektu je sochařka Jana Omelková.

Foto | Darina Herůdková / Jana Omelková

Dominantním motivem instalace je interpretace naplaveného dřeva do podoby organických betonových lavic, jejichž tvarosloví vychází z přirozených linií říčního dřeva modelovaného vodním tokem. Součástí instalace jsou také autorské nádoby inspirované pohybem vody a její hladiny. Nádoby zde neplní pouze estetickou funkci, ale stávají se symbolickými archami, nosiči pobřežní rostlinné diverzity.

Foto | Darina Herůdková / Jana Omelková

Uvnitř kapkovitého půdorysu vzniká plující písečný ostrov říční krajiny - mikrosvět odkazující na přirozené říční ostrovy, které byly kdysi běžnou součástí toku Moravy. Materiálová stránka projektu je úzce spjata s místem jeho vzniku - betonová směs obsahuje písek z říčního podloží Moravy u Bzence, čímž se samotná řeka stává doslovnou součástí díla.

Foto | Darina Herůdková / Jana Omelková

Instalaci zahájila audio-pohybová performance Vandy Kavkové za hudebního doprovodu Jakuba Přikryla. Prostřednictvím pohybu, zvuku a práce s tělem ztvárnila řeku jako živou bytost, archetyp Matky Země i náš lokální vztah k řece Moravě. Performance vytvořila pomyslný most mezi krajinou, lidskou zkušeností a samotnou instalací a zdůraznila, že řeka není pouze přírodní či technický prvek, ale také nositelka paměti, emocí a kulturní identity.

Foto | Darina Herůdková / Jana Omelková

SU VODA zve návštěvníka k zamyšlení nad tím, jak se proměnil náš vztah ke krajině. Přijali jsme technicky upravenou podobu řek jako samozřejmost? Uvědomujeme si, co všechno z říční krajiny zmizelo, nebo jsme si na její ekologicky ochuzený stav zvykli natolik, že jej považujeme za normální?

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popisek
Foto | Darina Herůdková / Jana Omelková

Projekt připomíná, že ochrana říčních krajin není pouze otázkou hydrologie nebo technických opatření, ale také kulturní citlivosti, vztahu k místu a schopnosti vnímat biodiverzitu jako nedílnou součást našeho společného dědictví.

Více informací o projektu naleznete na www.omelkova.com IG:@jana.omelkova

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Jana Omelková

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