SU VODA - když se z živé řeky stane technický koridor
Dominantním motivem instalace je interpretace naplaveného dřeva do podoby organických betonových lavic, jejichž tvarosloví vychází z přirozených linií říčního dřeva modelovaného vodním tokem. Součástí instalace jsou také autorské nádoby inspirované pohybem vody a její hladiny. Nádoby zde neplní pouze estetickou funkci, ale stávají se symbolickými archami, nosiči pobřežní rostlinné diverzity.
Uvnitř kapkovitého půdorysu vzniká plující písečný ostrov říční krajiny - mikrosvět odkazující na přirozené říční ostrovy, které byly kdysi běžnou součástí toku Moravy. Materiálová stránka projektu je úzce spjata s místem jeho vzniku - betonová směs obsahuje písek z říčního podloží Moravy u Bzence, čímž se samotná řeka stává doslovnou součástí díla.
Instalaci zahájila audio-pohybová performance Vandy Kavkové za hudebního doprovodu Jakuba Přikryla. Prostřednictvím pohybu, zvuku a práce s tělem ztvárnila řeku jako živou bytost, archetyp Matky Země i náš lokální vztah k řece Moravě. Performance vytvořila pomyslný most mezi krajinou, lidskou zkušeností a samotnou instalací a zdůraznila, že řeka není pouze přírodní či technický prvek, ale také nositelka paměti, emocí a kulturní identity.
SU VODA zve návštěvníka k zamyšlení nad tím, jak se proměnil náš vztah ke krajině. Přijali jsme technicky upravenou podobu řek jako samozřejmost? Uvědomujeme si, co všechno z říční krajiny zmizelo, nebo jsme si na její ekologicky ochuzený stav zvykli natolik, že jej považujeme za normální?
Projekt připomíná, že ochrana říčních krajin není pouze otázkou hydrologie nebo technických opatření, ale také kulturní citlivosti, vztahu k místu a schopnosti vnímat biodiverzitu jako nedílnou součást našeho společného dědictví.
Více informací o projektu naleznete na www.omelkova.com IG:@jana.omelkova
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