https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/afp-holubi-ve-skopji-prinaseji-chovatelum-klid-uprostred-ruchu-velkomesta
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Holubi ve Skopji přinášejí chovatelům klid uprostřed ruchu velkoměsta

1.8.2026 18:01 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Uprostřed sídlišť a rušných ulic severomakedonské metropole se odehrává podívaná, která jako by do městského shonu nepatřila. Hejno desítek strakatých holubů krouží nad panelovými domy, střemhlav se snáší k zemi a znovu vzlétá. Pro své chovatele nejsou jen koníčkem, ale i způsobem, jak na chvíli uniknout každodennímu ruchu velkoměsta. Agentura AFP přibližuje příběh tradičního koníčku, který na Balkáně přetrvává po staletí, i když dnes už není zdaleka tak rozšířený jako dříve.
 
Mezi bytovými domy ve Skopji vypouštějí Ahmet Ogun a Bončo Lazarevski své hejno asi 80 holubů. Se zaujetím sledují, jak ptáci krouží nad sídlištěm, předvádějí akrobatické obraty a nakonec usedají na náměstí ve stínu okolních budov.

"Holubi nám přinášejí klid. Pomáhají nám na chvíli zapomenout na tu džungli aut a domů kolem nás," řekl agentuře AFP 76letý Lazarevski, bývalý zaměstnanec ocelárny.

Zatímco kolem proudí auta a lidé spěchají do práce, Ogun sype svým svěřencům zrní. "Uklidňuje mě to," říká klenotník, který chová mimo jiné makedonské donky, plemeno proslulé akrobatickým letem. "Jsou pro nás jako děti," dodává.

Chov holubů má na Balkáně staletou tradici, která se sice již nedrží takové popularitě, v mnoha rodinách se ale stále předává z generace na generaci. Holubi jsou známí výbornou orientací a schopností vracet se domů i z velkých vzdáleností. Podle chovatelů dobře zvládají i palčivě horká balkánská léta.

"Stačí, když mají dostatek vody a častěji jim otevřeme dveře do klece," vysvětluje Ogun.

Na tomto koníčku si oba muži cení také vztahů, které kolem něj vznikají. Není výjimkou, že jim zavolá jiný chovatel z vedlejší čtvrti nebo i z jiného města, protože se k němu zatoulal některý z jejich holubů.

Přestože chov holubů už není tak rozšířený jako dříve, místní říkají, že pomáhá udržovat sousedské vztahy. "Je to naše relaxace, náš diazepam," říká státní úředník Dejan Ďošev, který bydlí nedaleko a pravidelně se u holubníku zastavuje. "Scházejí se tu lidé z různých částí města. Povídáme si, trávíme spolu čas a poznáváme se," dodává.

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