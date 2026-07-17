V Makedonii se otrávilo přes 1000 lidí, příčinou je možná říční voda ve vodovodu
17.7.2026 22:52 (ČTK)
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Policie případ stále vyšetřuje, ale domnívá se, že za incident je odpovědná místní vodohospodářská společnost, která se pravděpodobně snažila zvýšit tlak ve vodovodní síti trpící v létě nedostatkem vody.
Úřady dočasně pití vody z kohoutku zakázaly. Ústav veřejného zdraví zahájil testování vody s tím, že výsledky se očekávají do 48 hodin. Ministerstvo vnitra uvedlo, že znečištění pitné vody lze považovat za trestný čin.
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