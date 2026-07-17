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V Makedonii se otrávilo přes 1000 lidí, příčinou je možná říční voda ve vodovodu

17.7.2026 22:52 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Více než 1000 lidí s příznaky otravy muselo ve městě Gostivar v Severní Makedonii vyhledat lékařskou pomoc. Policie má podezření, že příčinou bylo čerpání znečištěné vody z řeky přímo do městského vodovodu, píše agentura AFP.
 
Nemocnice sdělila, že během posledních čtyř dnů poskytla péči velkému množství lidí, kteří trpěli bolestmi břicha, zvracením a průjmy. Přímou příčinu zdravotních problémů pacientů ale nepotvrdila.

Policie případ stále vyšetřuje, ale domnívá se, že za incident je odpovědná místní vodohospodářská společnost, která se pravděpodobně snažila zvýšit tlak ve vodovodní síti trpící v létě nedostatkem vody.

Úřady dočasně pití vody z kohoutku zakázaly. Ústav veřejného zdraví zahájil testování vody s tím, že výsledky se očekávají do 48 hodin. Ministerstvo vnitra uvedlo, že znečištění pitné vody lze považovat za trestný čin.

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