Irácké bažiny s tisíciletou historií po letech sucha znovu ožily

24.5.2026 19:43 (ČTK)
Mokřady v Iráku.
Po klidné vodě poseté zelenými skvrnami pluje rybářská loď, zatímco opodál jeden býk pomalu přežvykuje stéblo; další se vyhřívají nedaleko. To jsou proslulé bažiny na jihu Iráku, které jako by po dlouho očekávaných deštích znovu ožívaly, píše agentura AFP.
 
Několik let sucha způsobeného klimatickými změnami a přehradami ze sousedních zemí zpustošilo mezopotámské bažiny, které jsou zapsány na seznamu UNESCO a napájí je řeky Eufrat a Tigris.

Po letech sucha několik zimních srážek konečně vrátilo obyvatelům těchto mokřadů naději. Oblast s tisíciletou historií je proslulá svou bohatou biologickou rozmanitostí. Podle legend se zde kdysi nacházela biblická rajská zahrada.

"Život se spolu s rybami a dobytkem vrátí a lidé budou mít pocit, že se jejich země a budoucnost obnovila," doufá Kázim Kásid, který stojí u kormidla své dlouhé dřevěné rybářské lodi.

Irácké ministerstvo vodních zdrojů odhaduje, že bažiny procházejí "relativní renesancí". Podle ministerstva jsou nádrže na řece Tigris téměř plné a očekává se, že hladina Eufratu v příštích dnech stoupne, pokud Sýrie uvolní vodu ze svých přehrad.

Bažiny Havíza již léta nezažily tak vysokou hladinu vody, vysvětluje ekologický aktivista Ahmad Sálih Naama a dodává, že přibližně 58 procent mokřadů je nyní zaplaveno, přičemž hladina vody má ještě stoupat.

"To je dobře - znamená to, že bažiny nevyschnou v průběhu léta, kdy teploty dosahují až 50 stupňů Celsia.

