Irácké bažiny s tisíciletou historií po letech sucha znovu ožily
Po letech sucha několik zimních srážek konečně vrátilo obyvatelům těchto mokřadů naději. Oblast s tisíciletou historií je proslulá svou bohatou biologickou rozmanitostí. Podle legend se zde kdysi nacházela biblická rajská zahrada.
"Život se spolu s rybami a dobytkem vrátí a lidé budou mít pocit, že se jejich země a budoucnost obnovila," doufá Kázim Kásid, který stojí u kormidla své dlouhé dřevěné rybářské lodi.
Irácké ministerstvo vodních zdrojů odhaduje, že bažiny procházejí "relativní renesancí". Podle ministerstva jsou nádrže na řece Tigris téměř plné a očekává se, že hladina Eufratu v příštích dnech stoupne, pokud Sýrie uvolní vodu ze svých přehrad.
Bažiny Havíza již léta nezažily tak vysokou hladinu vody, vysvětluje ekologický aktivista Ahmad Sálih Naama a dodává, že přibližně 58 procent mokřadů je nyní zaplaveno, přičemž hladina vody má ještě stoupat.
"To je dobře - znamená to, že bažiny nevyschnou v průběhu léta, kdy teploty dosahují až 50 stupňů Celsia.
