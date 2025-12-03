Zásoby vody v Teheránu jsou o více než polovinu nižší než loni
3.12.2025 05:21 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Íránské úřady zahájily program umělého vyvolávání dešťů, kdy letadla nad mraky rozptylují chemické látky jako například jodid stříbrný, které mají vyvolat dešťové srážky dříve, než se oblaka přesunou jinam. Úřady zároveň pravidelně omezují dodávky vody spotřebitelům, aby snížily její spotřebu.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk