https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zasoby-vody-v-teheranu-jsou-o-vice-nez-polovinu-nizsi-nez-loni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Zásoby vody v Teheránu jsou o více než polovinu nižší než loni

3.12.2025 05:21 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Ve vodních nádržích v suchem stiženém Teheránu a jeho okolí je o 55 procent méně vody než ve stejném období loňského roku. Podle agentury AFP o tom v úterý informovala íránská státní média. Údaje byly zveřejněny v době, kdy Írán čelí nejhoršímu suchu od začátku měření před šesti desítkami let.
 
"Celkový objem vody v nádržích v provincii Teherán je v současné době 170 milionů kubických metrů," uvedl Rámá Habíbí z teheránské regionální vodárenské společnosti. V loňském roce přitom zásoby vody činily 381 milionů kubických metrů. Přehrady Latján, Amír Kabír, Lár, Mámló a Tálekán podle Habíbího vykazují významný pokles objemu přitékající vody. Třetí měsíc podzimu podle něj začal s pouhými 1,7 milimetru srážek, přičemž Teherán zaznamenal pokles v úhrnu srážek o 96,5 procenta.

Íránské úřady zahájily program umělého vyvolávání dešťů, kdy letadla nad mraky rozptylují chemické látky jako například jodid stříbrný, které mají vyvolat dešťové srážky dříve, než se oblaka přesunou jinam. Úřady zároveň pravidelně omezují dodávky vody spotřebitelům, aby snížily její spotřebu.

Pražská EVVOluce

