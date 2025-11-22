Požár v Íránu ohrožuje desítky milionů let staré Hyrkánské lesy zapsané v UNESCO
22.11.2025 18:34 (ČTK)
Lesy se táhnou podél jižního pobřeží Kaspického moře. Jejich historie sahá 25 až 50 milionů let do minulosti a jsou domovem 3200 druhů rostlin.
Foto | Argooya / Wikimedia Commons
Turecko na žádost Teheránu vyslalo dvě hasičská letadla a jeden vrtulník, uvedla íránská viceprezidentka pro životní prostředí Šina Ansariová.
Írán nasadil dva vlastní hasicí letouny Iljušin, sedm vrtulníků a asi 400 hasičů. Požár vznikl v důsledku sucha. Srážky jsou v zemi 85 procent pod průměrem tohoto období. Požár se znovu rozhořel minulou sobotu poté, co média informovala o jeho uhašení po vypuknutí koncem října.
Vedoucí provinční jednotky ochrany přírody podle Reuters uvedl, že požár mohli založit pytláci, a vedoucí íránského lesnického orgánu naznačil, že požár může souviset s nelegálními snahami o zničení zalesněných oblastí za účelem výstavby soukromých rezidencí.
