zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Libanon podepsal s Kyprem dohodu o námořních hranicích a doufá v nalezení plynu

27.11.2025 10:22 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | PublicCo / Pixabay
Libanon a Kypr podepsaly dlouho očekávanou dohodu o námořních hranicích, která otevírá dveře možnému průzkumu plynových polí a energetické spolupráci ve Středozemním moři, napsala agentura Reuters. Libanonský prezident Joseph Aún a jeho kyperský protějšek Nikos Christodulidis po podpisu uvedli, že dohoda je signálem hlubší spolupráce mezi Libanonem, Kyprem a Evropskou unií jako celkem.
 
"Toto je historická dohoda uzavírající otázku, která zůstávala po mnoho let nedořešena," uvedl Christodulidis. Kypr a Libanon dosáhly předběžné dohody o námořních hranicích již v roce 2007, ale libanonský parlament se zpozdil s její ratifikací.

Libanon a Izrael vymezily své námořní hranice v roce 2022 na základě Spojenými státy zprostředkované dohody. Posledním sousedem, s kterým nemá Libanon vytyčené námořní hranice, zůstává Sýrie.

Libanon doufá, že plynová a ropná pole by mohla státnímu rozpočtu přinést příjmy a zvrátit tak důsledky finanční krize z roku 2019. Doposud však v libanonských vodách žádná komerčně využitelná naleziště nebyla objevena.

