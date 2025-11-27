Libanon podepsal s Kyprem dohodu o námořních hranicích a doufá v nalezení plynu
27.11.2025 10:22 (ČTK)
Libanon a Izrael vymezily své námořní hranice v roce 2022 na základě Spojenými státy zprostředkované dohody. Posledním sousedem, s kterým nemá Libanon vytyčené námořní hranice, zůstává Sýrie.
Libanon doufá, že plynová a ropná pole by mohla státnímu rozpočtu přinést příjmy a zvrátit tak důsledky finanční krize z roku 2019. Doposud však v libanonských vodách žádná komerčně využitelná naleziště nebyla objevena.
