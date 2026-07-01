AFP: V Maďarsku padl teplotní rekord, na severu země naměřili 42 stupňů Celsia
Extrémní horko ovlivnilo i evropské řeky, ve kterých se oteplila voda, a způsobilo mimo jiné problémy v produkci elektřiny, napsala před několika dny agentura Reuters. Maďarská jaderná elektrárna Paks podle ní v neděli opět snížila výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji, kterou používá pro chlazení.
AFP píše, že stárnoucí maďarskou vodovodní síť ve vedrech zahltila rostoucí poptávka a desítky míst po celé zemi zavedly omezení ve spotřebě vody, aby předešly výpadkům v jejích dodávkách. Premiér Péter Magyar opakovaně vyzval občany, aby omezili spotřebu vody a odložili například mytí aut.
Potíže podle AFP postihly řadu měst a vesnic v metropolitní oblasti, které se nacházejí v blízkosti Dunaje, jehož hladina je nižší než obvykle. Například části obyvatel obce Szada ležící nedaleko Budapešti neteče voda z kohoutku už téměř dva dny. "Je docela nepříjemné, že se nemůžeme umýt, použít toaletu a podobně," řekl třiapadesátiletý Claudio Pittia.
Služby by mohly být obnoveny ve středu, uvedl místní poslanec z vládní strany Tisza Endre Márton László. Regionální vodárenská společnost mezitím rozmístila kolem obce cisterny s vodou a armáda dodala balenou vodu, kterou potřebným rozvážejí dobrovolníci, napsala AFP.
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