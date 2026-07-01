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AFP: V Maďarsku padl teplotní rekord, na severu země naměřili 42 stupňů Celsia

1.7.2026 13:53 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
V Maďarsku padl teplotní rekord. Meteorologové naměřili 42 stupňů Celsia ve městě Szécsény, které leží u hranic se Slovenskem. S odvoláním na meteorologickou službu HungaroMet to napsala agentura AFP. Předchozí teplotní rekord v zemi činil 41,9 stupně Celsia a meteorologové ho naměřili v roce 2007.
 
Vlna veder sužuje Maďarsko podobně jako jiné evropské země. Teplotní rekordy v posledních dnech zaznamenaly také například Česko, Slovensko, Německo či Polsko.

Extrémní horko ovlivnilo i evropské řeky, ve kterých se oteplila voda, a způsobilo mimo jiné problémy v produkci elektřiny, napsala před několika dny agentura Reuters. Maďarská jaderná elektrárna Paks podle ní v neděli opět snížila výkon kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji, kterou používá pro chlazení.

AFP píše, že stárnoucí maďarskou vodovodní síť ve vedrech zahltila rostoucí poptávka a desítky míst po celé zemi zavedly omezení ve spotřebě vody, aby předešly výpadkům v jejích dodávkách. Premiér Péter Magyar opakovaně vyzval občany, aby omezili spotřebu vody a odložili například mytí aut.

Potíže podle AFP postihly řadu měst a vesnic v metropolitní oblasti, které se nacházejí v blízkosti Dunaje, jehož hladina je nižší než obvykle. Například části obyvatel obce Szada ležící nedaleko Budapešti neteče voda z kohoutku už téměř dva dny. "Je docela nepříjemné, že se nemůžeme umýt, použít toaletu a podobně," řekl třiapadesátiletý Claudio Pittia.

Služby by mohly být obnoveny ve středu, uvedl místní poslanec z vládní strany Tisza Endre Márton László. Regionální vodárenská společnost mezitím rozmístila kolem obce cisterny s vodou a armáda dodala balenou vodu, kterou potřebným rozvážejí dobrovolníci, napsala AFP.

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