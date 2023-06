Agrární komora: Vyhlášení NP Křivoklátsko vyjde stát na stovky milionů korun

Slavomil Vinkler 12.6.2023 18:32

"Převedení většiny tohoto území do bezzásahového režimu navíc povede k rozpadu lesů se všemi nepříznivými dopady, jako je šíření kůrovce. Významně se zvýší také riziko požárů, ničivé následky a nepřipravenost managementu NP v Českém Švýcarsku jsou jasným varováním,"

No a to je třeba, aby bylo hospodaření jinak. NP by měl chránit ani ne tak lesy, jako zejména ohrožené rostliny a živočichy tj. rozvíjet biodiverzitu.

