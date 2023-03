Akademici z ČZU nedoporučují snižovat výměru honiteb v zákoně Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nyní je podle zákona 500 hektarů, což je podle akademiků minimální výměra k zachování biologických potřeb spárkaté zvěře. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Vedení dvou fakult České zemědělské univerzity (ČZU) nedoporučuje ministerstvu zemědělství snižovat v plánované novele zákona o myslivosti minimální výměru honiteb. Nyní je podle zákona 500 hektarů, což je podle akademiků minimální výměra k zachování biologických potřeb spárkaté zvěře. V odborném stanovisku, které má ČTK k dispozici, to uvedl děkan Fakulty lesnické a dřevařské Róbert Marušák, děkan Fakulty životního prostředí Vladimír Bejček a vedoucí Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské Vlastimil Hart. Snižování minimální výměry honiteb prosazují třeba ekologická organizace Hnutí Duha, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) nebo Asociace soukromého zemědělství ČR. Podle stanoviska ČZU by snížení minimální výměry honiteb nevedlo k poklesu počtů spárkaté zvěře a škod na zemědělských a lesních pozemcích. Za klíčové vedení fakult označilo zavedení účinných kontrol odlovu zvěře a změnu plánování založeném na biologických základech potřeb zvěře, hodnocení stavu ekosystému a míry jeho poškození. "V souvislosti se snížením minimální výměry honiteb by došlo pouze k významnému narušení biologických potřeb zvěře, nikoliv ke snížení škod zvěří," uvedli akademici. Ve svém stanovisku upozornili na to, že stanovení minimálních výměr honiteb historicky souviselo se zachováním potřeb zvěře. V 19. století se myslivecky hospodařilo hlavně s drobnou zvěří, jako jsou bažanti, koroptve nebo zajíci. Tato zvířata mají prostorové nároky v desítkách hektarů. Poprvé byla minimální výměra stanovena v roce 1849 na 115 hektarů, kdy se spárkatá zvěř ve volných honitbách téměř nevyskytovala. Minimální výměra se poté podle nich zvětšovala kvůli změnám v zemědělském a lesnickém hospodaření a postupně bylo potřeba měnit i přístup ke zvěři a a k redukci stavů. Na 500 hektarech byla stanovena minimální výměra zákonem v roce 1962, uvedli. Akademici poukázali na to, že v současnosti je potřeba efektivně hospodařit s jelení, dančí, srnčí nebo mufloní zvěří. Upozornili na výzkumy ČZU, podle kterých se jeleni nebo divočáci v průměru pohybují na prostoru mezi dvěma až třemi tisíci hektary, jelen sika žije na jednom až dvou tisících hektarech, srnčí zvěř mezi 300 až 500 hektary. V početně nízkých stavech může zvěř podle akademiků z ČZU při narušení přirozených procesů a potřeb působit značné škody, a to hlavně loupáním a ohryzem kůry stromů. Regulovat to, aby se zvěř nesoustředila v místech, kde působí největší škody, je možné pouze ve větších honitbách, míní. Efektivní lovy v malých honitbách by podle akademiků nebylo možné provádět kvůli využívání psů, které ovlivní i sousední honitby. Problémy se stavy zvěře souvisí především s rozdílným přístupem vlastníků, kdy jeden může upřednostňovat zvěř a jiný ne, tvrdí akademici. V případě zmenšení honiteb to podle nich může vést i k prohloubení problémů. "Řešení aktuálního problému spatřujeme především ve zvýšení míry jednotného přístupu. Toho lze dosáhnout především zvýšením pravomocí státní správy myslivosti. Jako zásadní považujeme proto zavedení jednotného systému kontroly lovu a zavedení systému stanovení plánu lovu na základě míry poškození ekosystému," uvedli ve svém stanovisku. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Česká lesnická společnost je proti snižování minimální výměry honiteb Vlastníci soukromých lesů žádají snížení minimální výměry honitby na polovinu Prasečí mor potvrdila laboratoř na Frýdlantsku u dalšího uhynulého prasete

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.