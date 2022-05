Aktivisté vyzvali k rozvoji obnovitelných zdrojů i úspoře energií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE), výrazné energetické úspory i pomoc chudším domácnostem jsou podle výzvy iniciativy Nová dohoda pro Česko cestou k brzkému ukončení využívání ruského plynu a ropy. Výzvu podpořila dvacítka, převážně ekologických, organizací. Větší podporu OZE a rychlý odklon od fosilních paliv minulý týden žádala také více než stovka účastníků stávky za klima, kterou v Praze pořádala česká pobočka studentského ekologického hnutí Fridays for Future (FFF). Tuzemští zástupci hnutí patří mezi signatáře výzvy, na demonstraci text představili.

Pražskými ulicemi v pátek odpoledne prošel průvod převážně mladých lidí, kteří se sešli na Malostranském náměstí. Později šli třeba kolem úřadu vlády a přes Klárov, průvod skončil na Kampě. U Strakovy akademie demonstranti skandovali: "Uhlí, ropa, plyn, patří do dějin" nebo "Omladina do ulic, aby v zimě nebyl hic." Poukazovali tím na negativní dopad fosilních paliv na klima. Řada demonstrantů měla transparenty, kde byla mimo jiné hesla vyzývající k záchraně oceánů, omezení používání plastů či nápisy jako "Klima se mění, změňme se taky", "Chraňme planetu" a "Naše hlasy, zemi spasí."

Výzva iniciativy Nová dohoda uvádí, že pro ukončení finanční podpory Ruska a ruské agrese vůči Ukrajině je nutné zastavit závislost na ruském plynu a ropě co nejdříve. Jako jediné řešení energetické krize i chudoby, které je zároveň v souladu s ochranou klimatu a přírody, vidí výrazný rozvoj OZE. Podle signatářů je třeba nastartovat ho tak, aby byl realizován dostupný potenciál OZE. Strategie založená na OZE by podle výzvy umožnila Česku zbavit se energetické závislosti na Rusku do roku 2025. Aktivisté však upozorňují i na nutnost vývoje kapacit pro ukládání energie, která jsou podmínkou úplného přechodu na obnovitelné zdroje.

Výzva apeluje i na maximalizaci úspor energie, třeba skrze zateplování budov, a žádá konec vývozu energie do zahraničí. Aktivisté chtějí i větší podporu rozvoje komunitní energetiky a žádají zpřístupnění technologií pro úsporu energií a využití OZE i nízkopříjmovým domácnostem. Uvedli také, že je třeba zavedení sociálních tarifů pro zranitelné skupiny. Podobné výzvy v minulých měsících zveřejnily i ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace, které podpořily i tu současnou.

Iniciativu Nová dohoda představili zástupci Re-set: platformy pro sociálně-ekologickou transformaci a jejich spolupracovníci letos v lednu. Prosazuje změny, které považuje za nutné pro úspěšný a sociálně spravedlivý posun k nízkouhlíkové ekonomice.

Česká pobočka Fridays for Future v minulých letech uspořádala řadu protestů. Například v březnu 2019 prošly Prahou dva tisíce středoškoláků, kteří požadovali důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Stovky mladých dorazily na pražskou stávku také v září téhož roku. V nejhorších obdobích pandemie covidu-19 hnutí pořádalo kvůli opatřením proti šíření nemoci většinou komornější akce nebo protestovalo on-line.

