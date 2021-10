Americký soud poprvé přiznal zvířatům právní subjektivitu

Foto | Joe Were / Unsplash Kauza se týká stížnosti ochránců zvířat, kteří se obávají, že kolumbijská vláda některé z hrochů v rámci programu jejich sterilizace zabije. Ilustrační foto

Soud v americkém státě Ohio poprvé přiznal zvířatům právní subjektivitu, konkrétně to učinil v případě hrochů, jejichž populaci založil v 80. letech minulého století v Kolumbii drogový boss Pablo Escobar. Informovala o tom v noci na dnešek agentura AFP. Kauza se týká stížnosti ochránců zvířat, kteří se obávají, že kolumbijská vláda některé z hrochů v rámci programu jejich sterilizace zabije.

Nevládní organizace Animal Legal Defense Fund (ALDF) podala k soudu ve státě Ohio stížnost jménem "společenství hrochů", kteří žijí u kolumbijské řeky Magdalena. Cílem stížnosti je zabránit možnému utracení desítek hrochů v Kolumbii. V této zemi, která už zvířata jako právní subjekty uznává, podal podobnou stížnost v kauze kolumbijských hrochů už dříve tamní advokát Luis Domingo Gómez.

Kolumbijské úřady už dlouho řeší problém množících se hrochů, jejichž populace tam není přirozeně regulována jako v jejich domovské Africe. Hroši se proto ve větším množství mohou stát rizikem pro tamní ekosystémy s řadou ohrožených druhů či pro místní obyvatele, jejichž živobytím je rybolov.

Experti z několika univerzit už loni varovali, že pokud Kolumbie brzy nepřijde na úspěšnou strategii regulace hrochů, bude jich mít v roce 2039 asi 1500. Nyní se jejich počet odhaduje na stovku. U zrodu jejich populace byli přitom jen tři samci a jedna samice, které si ilegálně přivezl s dalšími exotickými zvířaty, včetně žiraf či slonů, na svůj ranč narkobaron Escobar.

Poté, co Escobara v roce 1993 zastřelila policie, byla většina jeho zvířat odvezena do zoologických zahrad. Hroši se ale dostali do volné přírody, kde nalezli oproti svému africkému domovu ráj. V Kolumbii je totiž neohrožují jejich přirození nepřátelé, jako lvi či krokodýli, ani extrémní sucha či lovci. Hroši si tak v kolumbijském deštném pralese užívají osvěžujících vod řeky Magdaleny a další vodních toků.

Někteří místní obyvatelé je považují za maskoty a turistům prodávají trička a suvenýry s obrázky těchto tlustokožců. Na místě někdejší Escobarovy soukromé zoo v městečku Puerto Triunfo je nyní zoologická zahrada a zábavní park, kde chovají také několik hrochů.

Tento měsíc kolumbijské úřady oznámily, že začaly se sterilizací hrochů pomocí antikoncepčního přípravu GonaCon, který za týden aplikovaly 24 jedincům. Kolumbijští ochránci zvířat se obávají, že tato antikoncepce není bezpečná, a požadují, aby se místo ní použil ověřený prostředek PZP, který se používá už od 80. let minulého století například pro sterilizaci slonů.

