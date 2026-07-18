https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/analytici-upravy-povolenek-uvolni-tlak-na-prumysl-pro-domacnosti-nic-nemeni
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Analytici: Úpravy povolenek uvolní tlak na průmysl, pro domácnosti nic nemění

18.7.2026 01:46 | BRUSEL (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Připravované úpravy systému emisních povolenek, které včera představila Evropská komise, nejsou žádnou revolucí, ale spíše jen mírnou změnou. Měla by především trochu snížit tlak na průmysl, naopak pro domácnosti se nic nezmění. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK.
 
Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování povolenek i po roce 2030, nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Vyplývá z dlouho očekávané revize systému, kterou dnes EK představila. Ta nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040.

Ohlášená revize nepředstavuje podle analytika XTB Jiřího Tylečka žádnou revoluci, změny ale podle něj jdou spíše příznivým směrem. Z českého pohledu ale podle Tylečka nemusí být dostatečné, protože tuzemské požadavky komise vyslyšela jen částečně. Mezi pozitivními kroky návrhu zmínil například mírnější nastavení některých podmínek a zohlednění elektrifikace výroby, což může pomoci například chemickému průmyslu a rafineriím. Zachovány byly i bezplatné povolenky, avšak za podmínky investic do dekarbonizace. Přehodnoceno naopak nebylo zavedení povolenek na pohonné hmoty a vytápění.

"Pro Česko je tedy návrh mírně pozitivní především z pohledu průmyslu, protože snižuje riziko prudkého růstu nákladů po roce 2030. Pro domácnosti a řidiče ale zatím zásadní úlevu nepřináší. Celkově jde o krok správným směrem, ale méně výrazný, než požadovala česká vláda," dodal Tyleček.

Na změny ve prospěch průmyslu upozornil také hlavní analytik Greenbuddies Tomáš Krejčí. Komise totiž podmiňuje bezplatné povolenky elektrifikací a nově je bude dávat i za elektřinu, kterou si průmysl nakoupí. "Jenže čím víc průmysl elektrifikuje, tím víc bude cena elektřiny stát na ceně uhlíku," řekl Krejčí. Připomněl, že zatímco v roce 2018 stála silová elektřina 46 eur a povolenka 16 eur, loni už 97 eur a povolenka 75 eur. "Průmysl bude mít uhlíkovou složku kompenzovanou, domácnosti ne. Vzniká tak systém, kde elektrifikaci průmyslu zaplatí spotřebitelé," dodal Krejčí.

Komise podle analytika ENA a výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora reagovala na tlak členských států a snížila tempo snižování počtu povolenek, a tím i tlak na růst ceny povolenek. Dalšími pozitivy jsou podle něj zachování Modernizačního fondu i po roce 2030 a zvýšení podpory transformace energetiky a průmyslu dalšími finančními nástroji.

"Jsme ale teprve na začátku vyjednávání. Je nutné pokračovat v tlaku na komisi, aby prioritou nebyly pouze klimatické cíle, od kterých EK ostatně neupouští, ale především zachování konkurenceschopnosti Evropy," dodal Gavor.

Podle návrhu by EU firmám poskytla 80 procent bezplatných povolenek předem, pokud předloží plány investic do dekarbonizace v Evropě. Zbývajících 20 procent by firmy získaly po uskutečnění těchto investic. Revidovaný systém ETS rovněž počítá s pomalejším snižováním emisního stropu než podle současných pravidel. Zatímco dosavadní nastavení by vedlo k postupnému vyčerpání všech povolenek kolem roku 2039, nově mají být povolenky draženy i dlouho po roce 2040. Součástí návrhu je také možnost využívat v letech 2036 až 2040 mezinárodní uhlíkové kredity, a to až do výše dvou procent emisních povinností.

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