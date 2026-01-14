Analytik: Ceny dřeva by rostly i bez ohledu na vedení podniku Lesy ČR
Dřeva je teď na trhu podle Havla méně než za doby kůrovcové kalamity, kdy se lesy musely ve velké míře kácet. Mezi další důvody zdražování třeba podle něj patří také nižší kvalita dřeva a změna ve struktuře porostů. Svůj vliv ale měla i energetická krize, kdy kvůli vysokým cenám energií někteří lidé dočasně topili dřevem, což zvýšilo poptávku a spolu s tím také ceny, doplnil Havel. Na světových trzích podle něj cena dřeva v posledních letech spíše stagnuje.
"Vyšší ceny dřeva jsou ale v podstatě dobrou zprávou pro vlastníky lesů, protože to nějakým způsobem zlepšuje jejich ekonomiku," dodal Havel.
Předsedu Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) Jiřího Svobodu odvolání generálního ředitele Lesů ČR nepřekvapilo. Uvedl, že se tak dělo i dříve po volbách. "Spíš jsme to očekávali," řekl dnes ČTK.
Dopad na trh se dřevem má podle Svobody vysoký podíl lesů v majetku státu, který ve střední Evropě není obvyklý. "Dominance státního majetku je nezdravá, co se týče toho trhu se dřevem obecně. To je věc, kterou žádný nový generální (ředitel Lesů ČR) nevyřeší, to by musela vyřešit systémová změna," řekl. Ceny dřeva teď podle něj žene nahoru to, že ho je po kůrovcové kalamitě málo. "Pily neřežou plnou kapacitu, protože ho nedokážou nakoupit na celou produkci. A cena řeziva v podstatě nekopíruje nárůst té pilařské kulatiny a většina pilařských provozů je ve ztrátě," uvedl Svoboda. SVOL má 734 členů s celkovou výměrou lesů okolo 550.000 hektarů, což je 21 procent výměry všech lesů v ČR.
Ředitelem Lesů ČR byl Šafařík od listopadu 2022, jmenoval ho tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) z vlády Petra Fialy (ODS). Výběrové řízení na nového ředitele vypíše ministerstvo zemědělství dnes, výsledek by měl být podle úřadu přibližně za měsíc.
