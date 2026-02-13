https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/antioxidanty-z-rostlinneho-odpadu-lze-podle-vedcu-vyuzit-i-v-potravinarstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Antioxidanty z rostlinného odpadu lze podle vědců využít i v potravinářství

13.2.2026 10:01 | BRNO (ČTK)
V révě vinné se nachází antioxidant resveratrol. Dřevo obsahuje až tisíckrát více této látky než víno.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Rostlinný odpad může mnohdy obsahovat větší množství vybraných antioxidantů než běžné potraviny. Jejich výzkumem se zabývají vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Soustředí se například na dřevo révy vinné nebo dubové a akátové dřevo. Získané antioxidanty lze podle nich využít jak v potravinářství, tak i při ochraně rostlin.
 
Podle vědců je možné antioxidant extrahovat. Pozornost zaměřili i na suky smrků nebo dubové a akátové dřevo. "Suky ve dřevě jsou považované při zpracování za odpadový materiál. Suky smrku jsou však bohaté na lignany, antioxidanty, kterými se dají obohacovat potraviny," uvedl Ivo Soural z ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Látky nelze zkoumat rovnou v dřevní hmotě. Nutné je ze dřeva připravit extrakty a následně je analyzovat.

Antioxidanty také působí mnohdy jako fytoalexiny, tedy látky chránící rostlinu před napadením. "Zajímavostí je náš patent na antifungální postřikovou kapalinu na bázi tekutého extraktu z odpadního réví, kdy výtažky ze dřeva révy vinné chrání rostlinu ve vinici proti houbovým patogenům způsobujícím padlí révy a plíseň révy," poznamenal vědec.

Uplatnění mohou látky najít i v potravinářství. "Obecně to možné je. Záleží na použití rozpouštědla. Většinou v pořádku je líh, ale pokud by se použil methanol nebo jiné toxické rozpouštědlo, tak by to problém byl. Samozřejmě je to závislé od dávkování a množství. Dalším aspektem je legislativa, neboť je zde snaha dát do potraviny něco, co není potravinou. Pokud ale zůstaneme u dřeva například dubu, ve kterém běžně zraje víno, tak s tím problém není," dodal Soural.

