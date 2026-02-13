Antioxidanty z rostlinného odpadu lze podle vědců využít i v potravinářství

V révě vinné se nachází antioxidant resveratrol. Dřevo obsahuje až tisíckrát více této látky než víno.
Rostlinný odpad může mnohdy obsahovat větší množství vybraných antioxidantů než běžné potraviny. Jejich výzkumem se zabývají vědci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Soustředí se například na dřevo révy vinné nebo dubové a akátové dřevo. Získané antioxidanty lze podle nich využít jak v potravinářství, tak i při ochraně rostlin.
V révě vinné se nachází antioxidant resveratrol. Dřevo obsahuje až tisíckrát více této látky než víno. Podle vědců je možné antioxidant extrahovat. Pozornost zaměřili i na suky smrků nebo dubové a akátové dřevo. "Suky ve dřevě jsou považované při zpracování za odpadový materiál. Suky smrku jsou však bohaté na lignany, antioxidanty, kterými se dají obohacovat potraviny," uvedl Ivo Soural z ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Látky nelze zkoumat rovnou v dřevní hmotě. Nutné je ze dřeva připravit extrakty a následně je analyzovat.
Antioxidanty také působí mnohdy jako fytoalexiny, tedy látky chránící rostlinu před napadením. "Zajímavostí je náš patent na antifungální postřikovou kapalinu na bázi tekutého extraktu z odpadního réví, kdy výtažky ze dřeva révy vinné chrání rostlinu ve vinici proti houbovým patogenům způsobujícím padlí révy a plíseň révy," poznamenal vědec.
Uplatnění mohou látky najít i v potravinářství. "Obecně to možné je. Záleží na použití rozpouštědla. Většinou v pořádku je líh, ale pokud by se použil methanol nebo jiné toxické rozpouštědlo, tak by to problém byl. Samozřejmě je to závislé od dávkování a množství. Dalším aspektem je legislativa, neboť je zde snaha dát do potraviny něco, co není potravinou. Pokud ale zůstaneme u dřeva například dubu, ve kterém běžně zraje víno, tak s tím problém není," dodal Soural.
