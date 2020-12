Deštivější rok přinesl stromům úlevu. Nadechly se, popisují arboristé

Pavel Hanzl 29.12.2020 13:26

Stromy se mohly nadechnout ale na doplnění zásob podzemní vody to většinou nestačí, na to by bylo potřeba více mokrých let. Argumentovat, že bylo letos o 139 milimetrů víc je trochu zavádějící, protože loni byl extrémně suchý rok a vrcholilo pětisetleté sucho. Spíš kolik je to na dlouhodobý průměr, což už taková hitparáda nebude. Otázkou ale je, co příští rok. nastane zase 5, 8, 10 let sucha? Pravděpodobnost se stále zvyšuje.

