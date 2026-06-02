Arnika: Novela stavebního zákona může způsobit kolaps povolování staveb

2.6.2026 01:53 | PRAHA (ČTK)
Chystaná novela stavebního zákona může podle ekologického hnutí Arnika způsobit kolaps povolování staveb. Podle hnutí budou v Česku zhruba dva roky fungovat tři různé režimy povolování, což bude znamenat právní nejistotu. Arnika již dříve varovala, že nová podoba zákona bude sloužit hlavně developerům a nebude chránit životní prostředí a práva občanů.
 
Novela stavebního zákona má podle vládní koalice stavební řízení především urychlit a zavést kromě jiného státní stavební správu. Hnutí Arnika ale upozornilo, že tato správa bude vznikat postupně. Od 1. ledna 2027 má začít fungovat centrální Úřad rozvoje území, který převezme povolování velkých dopravních a energetických staveb a také projektů s převažující funkcí bydlení nad 10 000 metrů čtverečních. O rok později pak mají vzniknout nové stavební úřady na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností. Většina novely má však nabýt účinnosti 1. července 2026.

"V praxi tak hrozí, že během necelých dvou let budou vedle sebe fungovat tři různé režimy povolování staveb. Samotná povolovací řízení, přezkumná řízení, odvolání i navazující procesy tak budou probíhat podle několika verzí právní úpravy současně," sdělilo hnutí. Část řízení se podle něj bude řídit stávajícími pravidly, část novelou, od roku 2027 přibude nový centrální úřad a od roku 2028 má být agenda přesunuta na nově vzniklé úřady.

Toto přechodné období plné organizačních změn podle Arniky vytváří riziko personálních problémů a právní nejistoty. "Výsledkem bude nejen oslabení ochrany veřejných zájmů, ale také další zpomalení a komplikace povolovacích procesů, které má novela údajně řešit," podotkla Anna Vinklárková z Arniky.

Hnutí považuje za zásadní problém mimo jiné i to, že podle současného návrhu budou započatá řízení muset být při převodu agendy na nové úřady řešena znovu od začátku, což podle Arniky povede k dalším průtahům a právní nejistotě. "Řada přechodných ustanovení navíc není dopracována a některá si vzájemně odporují," dodalo hnutí.

Předlohu zákona kritizuje opozice. Vytýká jí především to, že chce rozsáhlou změnu o stovkách stran prosadil jako úpravu poslaneckého návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení. Opakovanou výhradou bylo, že k návrhu se nemohly vyjádřit odborné svazy, není k němu analýza dopadů. Zaznívaly obavy z případného personálního kolapsu, pokud nynější úředníci nebudou chtít přejít z obecních úřadů pod státní správu.

