Arnika: Novela stavebního zákona může způsobit kolaps povolování staveb
"V praxi tak hrozí, že během necelých dvou let budou vedle sebe fungovat tři různé režimy povolování staveb. Samotná povolovací řízení, přezkumná řízení, odvolání i navazující procesy tak budou probíhat podle několika verzí právní úpravy současně," sdělilo hnutí. Část řízení se podle něj bude řídit stávajícími pravidly, část novelou, od roku 2027 přibude nový centrální úřad a od roku 2028 má být agenda přesunuta na nově vzniklé úřady.
Toto přechodné období plné organizačních změn podle Arniky vytváří riziko personálních problémů a právní nejistoty. "Výsledkem bude nejen oslabení ochrany veřejných zájmů, ale také další zpomalení a komplikace povolovacích procesů, které má novela údajně řešit," podotkla Anna Vinklárková z Arniky.
Hnutí považuje za zásadní problém mimo jiné i to, že podle současného návrhu budou započatá řízení muset být při převodu agendy na nové úřady řešena znovu od začátku, což podle Arniky povede k dalším průtahům a právní nejistotě. "Řada přechodných ustanovení navíc není dopracována a některá si vzájemně odporují," dodalo hnutí.
Předlohu zákona kritizuje opozice. Vytýká jí především to, že chce rozsáhlou změnu o stovkách stran prosadil jako úpravu poslaneckého návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení. Opakovanou výhradou bylo, že k návrhu se nemohly vyjádřit odborné svazy, není k němu analýza dopadů. Zaznívaly obavy z případného personálního kolapsu, pokud nynější úředníci nebudou chtít přejít z obecních úřadů pod státní správu.
