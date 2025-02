Asociace: Nová zelená úsporám podpoří míň tepelných čerpadel. Z dotací vypadlo 2670 typů výrobků

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nové kolo dotací na obnovitelné zdroje Nová zelená úsporám (NZÚ) letos podpoří méně tepelných čerpadel. Oproti minulosti chybí v seznamu podporovaných produktů 2670 typů výrobků. Pro získání dotace na tepelné čerpadlo jsou totiž nově vyžadovány nezávislé certifikace produktu. Cílem je omezení podpory pro nekvalitní zařízení. Uvedla to Asociace pro využití tepelných čerpadel, podle které je zúžení výběru správným krokem.Dříve nastavená podpora podle ní mohla žadatele uvádět v omyl. "Nová zelená úsporám bude dostupná pro nižší počet produktů, což považujeme za velmi pozitivní krok k ochraně spotřebitele, jelikož stát bude nyní podporovat produkty, jejichž kvalita je ověřená nezávislou třetí stranou. Seznam podporovaných výrobků tak lze nově chápat i jako částečné vodítko kvality," uvedl ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel Jan Potucký.

Už tak oproti minulosti nebudou stačit pouze deklarace výkonu od samotného výrobce. "Výsledek byl takový, že se do programu mohla snadno dostat i necertifikovaná no name tepelná čerpadla, o jejichž kvalitě je důvodné mít pochybnosti. Žadatelé ale často považovali podporu programu jako dostatečnou záruku," podotkl Potucký. Nová pravidla pro dotace na tepelná čerpadla jsou součástí upraveného programu NZÚ, jehož letošní kolo spustilo ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek.

Dotační program zahrnuje výrobky, které získaly dvě možné varianty certifikace. Tou první je evropská značka kvality Q label, kterou uděluje Evropská asociace pro využití tepelných čerpadel, druhou další evropská značka Heat Pump Keymark. Obě certifikace v Česku zajišťuje Strojírenský zkušební ústav.

Problém podle asociace může pro výrobce vzniknout v případě velkého počtu kombinací jednotlivých komponentů systému tepelného čerpadla, jelikož je nutné každou takovou kombinaci certifikovat zvlášť. Podle výrobců to zvýší nejen finanční náklady, ale také nároky na administrativu. Nejvíce kombinací vzniká v případě tepelných čerpadel typu vzduch – vzduch.

Program Nová zelená úsporám letos ministerstvo spustilo s několika změnami. Mezi ty hlavní patří snížení části podpory na některá zařízení, dále poskytnutí peněz všem žadatelům předem nebo možnost získání úvěru. Nová výzva potrvá do 20. února příštího roku.

reklama