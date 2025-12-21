https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/australan-ukryl-koalu-pred-auty-zvire-cekalo-na-ochranare-v-autobusu-na-tyci
Australan ukryl koalu před auty, zvíře čekalo na ochranáře v autobusu na tyči

21.12.2025 16:22 (ČTK)
Obyvatele východoaustralského města Brisbane v sobotu večer překvapil koala, který se v jednom z autobusů držel tyče. Vačnatce do vozidla dostal řidič, který se bál o jeho život kvůli silnému provozu, napsal web ABC.
 
Zvíře podle řidiče přeběhlo silnici a málem jej srazil automobil, načež vylezlo na kovový sloup uprostřed dopravního ostrůvku. Muž se obával, že by koala mohl ze sloupu sklouznout a mohla by ho srazit projíždějící vozidla, proto mu hlavu zakryl bundou a přemístil ho do autobusu. Pak zavolal na linku neziskové organizace Koala Rescue Brisbane South (KRBS).

"Je to poprvé, co se zabývám koalou v autobusu," řekla Brianne Barklaová, vedoucí záchranné služby KRBS. Vačnatec podle ní vypadal zdravě, ale pro jistotu jej odvezli na kontrolu, kde se potvrdilo, že je v pořádku. V pořádku byl i řidič, kterého zvíře nepoškrábalo. "Jsme mu opravdu vděčni za to, že se tak postaral o bezpečnost koaly," dodala Barklaová.

Více než rok staré zvíře dostalo jméno Peri podle koroptve z vánoční koledy Dvanáct vánočních dnů. Koaly se v oblasti, kde Periho objevili, vyskytují zřídka, podle Barklaové jsou ale teď stále v pohybu, protože se blíží konec jejich rozmnožovacího období.

Zachráněného koalu minulou neděli odpoledne místního času vypustili v přírodní rezervaci Seven Hills Bushland Reserve, která se nachází nedaleko místa, kde jej řidič objevil.

"Brisbane jsem často označoval jako to nejaustralštější místo na Zemi. Koala v jednom z našich autobusů to jen potvrzuje," nechal se slyšet starosta Adrian Schrinner.

Pražská EVVOluce

