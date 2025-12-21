Australan ukryl koalu před auty, zvíře čekalo na ochranáře v autobusu na tyči
"Je to poprvé, co se zabývám koalou v autobusu," řekla Brianne Barklaová, vedoucí záchranné služby KRBS. Vačnatec podle ní vypadal zdravě, ale pro jistotu jej odvezli na kontrolu, kde se potvrdilo, že je v pořádku. V pořádku byl i řidič, kterého zvíře nepoškrábalo. "Jsme mu opravdu vděčni za to, že se tak postaral o bezpečnost koaly," dodala Barklaová.
Více než rok staré zvíře dostalo jméno Peri podle koroptve z vánoční koledy Dvanáct vánočních dnů. Koaly se v oblasti, kde Periho objevili, vyskytují zřídka, podle Barklaové jsou ale teď stále v pohybu, protože se blíží konec jejich rozmnožovacího období.
Zachráněného koalu minulou neděli odpoledne místního času vypustili v přírodní rezervaci Seven Hills Bushland Reserve, která se nachází nedaleko místa, kde jej řidič objevil.
"Brisbane jsem často označoval jako to nejaustralštější místo na Zemi. Koala v jednom z našich autobusů to jen potvrzuje," nechal se slyšet starosta Adrian Schrinner.
