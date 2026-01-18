Exotická koza se po týdnech toulání našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku
Odchycená koza nebyla zraněná a chybělo jí označení. Hasiči proto zahájili téměř detektivní pátrání po majiteli nezvyklé kozy. "Dle nezvyklého vzhledu zvířete jsme usoudili, že nejde o obyčejnou kozu. Pomocí fotografií jsme zjistili, že by se mohlo jednat o tahra himálajského, což není druh, na který mohou lidé v Jeseníkách běžně natrefit a nepatří ani k oblíbeným chovatelským plemenům. Nakonec jsme rozhodili sítě a díky známostem místních farmářů, chovatelů a veterinářů jsme se dopátrali majitele obory až v Nýznerově," podotkla Balážová.
Tahr himálajský je velký sudokopytník a blízký příbuzný divoké kozy. Vyskytuje se na zalesněných hrbolatých stráních a na horských svazích Himálaje od severní Indie po Tibet. Léto tráví na pastvinách ve větší výšce a na zimu sestupují z hor.
reklama