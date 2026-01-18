https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/exoticka-koza-se-po-tydnech-toulani-nasla-ve-sklepe-paneloveho-domu-v-jeseniku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Exotická koza se po týdnech toulání našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku

18.1.2026 09:51 | JESENÍK (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | frank wouters / Flickr
Několik týdnů putovala jesenickými lesy i zastavěnou krajinou exotická koza s himálajskými kořeny, která se loni na podzim zaběhla chovateli v Rychlebských horách. Tento týden se za nevyjasněných okolností objevila ve sklepní části panelového domu v Jeseníku. Divokou kozu opatrně odchytili hasiči, kteří posléze zvláštního sudokopytníka identifikovali jako tahra himálajského a našli i jeho majitele. Koza už pobíhá zpět ve svém výběhu v Nýznerově na Jesenicku. ČTK to sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová.
 
Divoká koza chovateli v Nýznerově utekla na konci listopadu a absolvovala několikatýdenní túru až do zhruba 20 kilometrů vzdáleného Jeseníku. "Tento týden se pak zaběhla do sklepních prostor jednoho z panelových domů v Jeseníku. Sama by se těžko vrátila do svého výběhu a bylo by to pro ni velmi nebezpečné. Proto jsme ji odchytili, opatrně svázali, abychom s ní mohli manipulovat. Poté jsme ji převezli na stanici," uvedla Balážová.

Odchycená koza nebyla zraněná a chybělo jí označení. Hasiči proto zahájili téměř detektivní pátrání po majiteli nezvyklé kozy. "Dle nezvyklého vzhledu zvířete jsme usoudili, že nejde o obyčejnou kozu. Pomocí fotografií jsme zjistili, že by se mohlo jednat o tahra himálajského, což není druh, na který mohou lidé v Jeseníkách běžně natrefit a nepatří ani k oblíbeným chovatelským plemenům. Nakonec jsme rozhodili sítě a díky známostem místních farmářů, chovatelů a veterinářů jsme se dopátrali majitele obory až v Nýznerově," podotkla Balážová.

Tahr himálajský je velký sudokopytník a blízký příbuzný divoké kozy. Vyskytuje se na zalesněných hrbolatých stráních a na horských svazích Himálaje od severní Indie po Tibet. Léto tráví na pastvinách ve větší výšce a na zimu sestupují z hor.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

