Ve 49 letech zemřela šimpanzice Ai, která uměla čínské znaky, latinku i čísla
Kognitivní schopnosti primátky z ní učinily předmět mnoha vědeckých článků, včetně studií publikovaných v časopise Nature, což jí v mainstreamových médiích vyneslo přezdívku "génius". Podle agentury Kjódó začala v 18 měsících studovat jazyky s pomocí různých materiálů, včetně počítačů, a v pěti letech zvládla pojmenovat čísla od jedné do šesti, dodal web stanice BBC.
Šimpanzice v roce 1989 také uprchla ze své klece spolu s dalším šimpanzem díky tomu, že si zřejmě klíčem otevřela visací zámek. Když jí v jedné studii na počítačové obrazovce promítli čínský znak pro růžovou barvu s růžovým a fialovým čtvercem, Ai správně vybrala růžový čtverec. A když jí ukázali jablko, na displeji vybrala obdélník, kruh a tečku, aby nakreslila virtuální jablko, tvrdí Macuzawa.
"Práce s Ai pomohla vytvořit experimentální rámec pro pochopení inteligence šimpanzů a poskytla základ pro zkoumání evoluce lidské mysli. Ai byla velmi zvědavá a aktivně se účastnila těchto studií," uvedlo v prohlášení Centrum pro evoluční původ lidského chování na Kjótské univerzitě.
Ai se narodila v západní Africe v roce 1976 a na japonskou univerzitu přišla o rok později. V roce 2000 porodila samce Ayumu, jehož schopnosti podle Kjódó upoutaly pozornost studií zabývajících se předáváním znalostí mezi rodiči a dětmi. Zemřela v pátek na selhání orgánů a nemoci související s věkem.
Online diskuse
Karel Zvářal18.1.2026 08:43
vaber18.1.2026 09:10 Reaguje na Karel Zvářal
Člověk je jiný, k tomu se můžete chovat dobře a on vás klidně podrazí. Pro peníze mnozí udělají jakoukoliv špatnost.
Viděl jsem video o vránách nebo havranech. Počítačem se anylyzovaly zvuky které vydávali, člověk je samozřejmě nedokáže vůbec rozlišit. K hejnu ptáků byl poslán člověk s výraznou červenou čepicí a ozvaly se naprosto specifické zvuky ,které prý zřejmě v ptačí řeči znamenaly výraz pro takového člověka.
Zda by se stejné zvuky vydali ptáci při spatření takového člověka o týden později, video neřeklo.