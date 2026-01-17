https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-49-letech-zemrela-simpanzice-ai-ktera-umela-cinske-znaky-latinku-i-cisla
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ve 49 letech zemřela šimpanzice Ai, která uměla čínské znaky, latinku i čísla

17.1.2026 12:11 (ČTK)
Diskuse: 4
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Malene Thyssen / Wikimedia Commons
Ve 49 letech zemřela samice šimpanze jménem Ai, která uměla rozpoznat barvy, čísla i více než 100 čínských znaků a písmen latinské abecedy. S odvoláním na japonské vědce z Kjótské univerzity to napsala agentura AFP.
 
Samice, jejíž jméno v japonštině znamená láska, se účastnila studií o vnímání, učení a paměti, které přispěly k lepšímu pochopení inteligence primátů. Kromě ovládání čínských znaků a abecedy uměla opice také rozpoznat arabské číslice od nuly do devíti a 11 barev, řekl v roce 2014 primatolog Tecuro Macuzawa, který ji doprovázel.

Kognitivní schopnosti primátky z ní učinily předmět mnoha vědeckých článků, včetně studií publikovaných v časopise Nature, což jí v mainstreamových médiích vyneslo přezdívku "génius". Podle agentury Kjódó začala v 18 měsících studovat jazyky s pomocí různých materiálů, včetně počítačů, a v pěti letech zvládla pojmenovat čísla od jedné do šesti, dodal web stanice BBC.

Šimpanzice v roce 1989 také uprchla ze své klece spolu s dalším šimpanzem díky tomu, že si zřejmě klíčem otevřela visací zámek. Když jí v jedné studii na počítačové obrazovce promítli čínský znak pro růžovou barvu s růžovým a fialovým čtvercem, Ai správně vybrala růžový čtverec. A když jí ukázali jablko, na displeji vybrala obdélník, kruh a tečku, aby nakreslila virtuální jablko, tvrdí Macuzawa.

"Práce s Ai pomohla vytvořit experimentální rámec pro pochopení inteligence šimpanzů a poskytla základ pro zkoumání evoluce lidské mysli. Ai byla velmi zvědavá a aktivně se účastnila těchto studií," uvedlo v prohlášení Centrum pro evoluční původ lidského chování na Kjótské univerzitě.

Ai se narodila v západní Africe v roce 1976 a na japonskou univerzitu přišla o rok později. V roce 2000 porodila samce Ayumu, jehož schopnosti podle Kjódó upoutaly pozornost studií zabývajících se předáváním znalostí mezi rodiči a dětmi. Zemřela v pátek na selhání orgánů a nemoci související s věkem.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.1.2026 08:43
Šimpanzi se naučí nejen písmena, znaky a čísla, ale mají i fenomenální paměť, skoro jako AI, že, Ai?-) Na zlomeček sekundy ukázali vědci šimpanzovi čísla od 1 do 9 - a on byl schopen přesně určit pořadí, kde na monitoru BYLA. V tomto člověka předčí, byť se někomu/mnohým může zdát nemožné. Kdo neviděl, neuvěří... A že i mezi opy jsou rozdíly, tak jako mezi lidmi, o tom žádná. Zkrátka géniové.
Odpovědět
va

vaber

18.1.2026 09:10 Reaguje na Karel Zvářal
Na rozdíl od lidí mají zvířata i lepší povahu. Když se k nim člověk chová dobře, tak se k člověku chovají taky dobře.
Člověk je jiný, k tomu se můžete chovat dobře a on vás klidně podrazí. Pro peníze mnozí udělají jakoukoliv špatnost.
Viděl jsem video o vránách nebo havranech. Počítačem se anylyzovaly zvuky které vydávali, člověk je samozřejmě nedokáže vůbec rozlišit. K hejnu ptáků byl poslán člověk s výraznou červenou čepicí a ozvaly se naprosto specifické zvuky ,které prý zřejmě v ptačí řeči znamenaly výraz pro takového člověka.
Zda by se stejné zvuky vydali ptáci při spatření takového člověka o týden později, video neřeklo.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

18.1.2026 11:10 Reaguje na vaber
Hezky napsáno, najmě první čtyři věty. S tím se potkávám/potýkám celý dospělý život. Zpívá o tom Marta K., žel, 3Z jsou v Česku nesmrtelné...
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.1.2026 11:42
Gorilu Kiki naučili znakovku a naměřili jí, testy, které se takto udělat dají, IQ kolem 40. Vzhledem k tomu, že v některých silně religiózních státech mají populační průměr IQ mezi 60 a 70, není ten odstup mezi námi a našimi bratranci zase až tak velký.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

