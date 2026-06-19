Austrálie zaznamenala první podezřelý případ ptačí chřipky, čeká se na výsledky
"Tento podezřelý případ ptačí chřipky typu H5 bereme velmi vážně. Pokud se potvrdí, že se jedná o výskyt viru H5, bude následovat rychlá a koordinovaná celostátní reakce," dodala ministryně s tím, že ve stejné oblasti byl nalezen i nemocný buřňák, u kterého se provádějí testy na chřipku.
"I když by se v případě potvrzení jednalo samozřejmě o velmi znepokojivý vývoj, Austrálie se na tuto možnost v posledních několika letech připravovala," uvedl australský ministr životního prostředí Murray Watt.
Nakažlivý kmen ptačí chřipky H5, který se od roku 2021 šíří mezi populacemi volně žijících ptáků a savců, zabil miliony jedinců, nakazil drůbež a dokonce i některé zemědělské pracovníky. Australské úřady se na něj připravují zpřísňováním biologické bezpečnosti na farmách, testováním pobřežních ptáků na přítomnost nemoci, očkováním ohrožených druhů a nácvikem reakčních plánů.
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