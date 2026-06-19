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Austrálie zaznamenala první podezřelý případ ptačí chřipky, čeká se na výsledky

19.6.2026 21:03 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jake Osborne / Flickr
Na australské pevnině byl zaznamenán první podezřelý případ ptačí chřipky typu H5N1, a to v odlehlé části na jihozápadě kontinentu. Výsledky dodatečných testů by měly být v sobotu, napsala s odvoláním na úřady agentura Reuters. Austrálie je jediným kontinentem, na kterém dosud nebyl potvrzen žádný případ smrtelného kmene H5.
 
Ptačí chřipka byla potvrzena u stěhovavého mořského ptáka chaluhy subantarktické, jehož mršina se nacházela v národním parku Cape Le Grand ve státě Západní Austrálie. Nyní se dělají další testy k potvrzení kmenu viru a jejich výsledky se očekávají v sobotu, řekla ministryně zemědělství tohoto státu Jackie Jarvisová.

"Tento podezřelý případ ptačí chřipky typu H5 bereme velmi vážně. Pokud se potvrdí, že se jedná o výskyt viru H5, bude následovat rychlá a koordinovaná celostátní reakce," dodala ministryně s tím, že ve stejné oblasti byl nalezen i nemocný buřňák, u kterého se provádějí testy na chřipku.

"I když by se v případě potvrzení jednalo samozřejmě o velmi znepokojivý vývoj, Austrálie se na tuto možnost v posledních několika letech připravovala," uvedl australský ministr životního prostředí Murray Watt.

Nakažlivý kmen ptačí chřipky H5, který se od roku 2021 šíří mezi populacemi volně žijících ptáků a savců, zabil miliony jedinců, nakazil drůbež a dokonce i některé zemědělské pracovníky. Australské úřady se na něj připravují zpřísňováním biologické bezpečnosti na farmách, testováním pobřežních ptáků na přítomnost nemoci, očkováním ohrožených druhů a nácvikem reakčních plánů.

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