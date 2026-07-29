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V Austrálii se mezi volně žijícími ptáky šíří virus ptačí chřipky H5N1

29.7.2026 15:08 (ČTK)
Foto | JJ Harrison / Wikimedia Commons
Mezi volně žijícími ptáky v Austrálii se začal šířit vysoce nakažlivý virus ptačí chřipky H5N1. Podle agentury AFP to dnes oznámila hlavní státní veterinářka Beth Cooksonová. Podle ní jde o očekávaný, ale znepokojivý vývoj, který může vést k rozsáhlejšímu šíření nákazy mezi divokými zvířaty. Australská ministryně zemědělství Julie Collinsová uvedla, že zatím nejsou důkazy o hromadném úhynu ptáků ani o zasažení drůbežářského průmyslu. Riziko pro lidské zdraví podle ní zůstává nízké.
 
První případ viru H5N1 v Austrálii vědci potvrdili letos v červnu u stěhovavého mořského ptáka. Nové testy nyní prokázaly přenos mezi rybáky chocholatými, kteří žijí na pobřeží státu Jižní Austrálie. Země přitom byla dlouhá léta jediným kontinentem, kde se kmen H5 nevyskytoval. Ve zbytku světa virus způsobil vážná onemocnění a úhyn drůbeže a volně žijících ptáků.

"Jakmile se virus rozšíří mezi populacemi volně žijících ptáků, nebude možné zabránit ztrátám u náchylných druhů," uvedla Cooksonová. Dodala však, že šíření mezi ptáky žijícími na stejném pobřeží není překvapivé.

Národní vědecká laboratoř tento týden potvrdila dalších sedm případů nákazy u rybáků chocholatých v Jižní Austrálii. Celkový počet potvrzených případů tak vzrostl na 27. Čtyři další podezřelé případy byly dnes hlášeny na Klokaním ostrově. Ten je nejen oblíbenou destinací turistů, ale také domovem ohrožené populace australských lachtanů. Úřady proto dočasně pozastavily turistické výlety na tamní pláže, aby tato zvířata ochránily.

Virus H5 se šíří mezi vodními i pobřežními ptáky. Zasáhl také některé druhy savců. Australští vědci v červnu uvedli, že na odlehlých Heardových a McDonaldových ostrovech nákaza usmrtila více než 13 000 mláďat rypoušů sloních. V Austrálii se díky její izolované poloze nachází mnoho endemitů, tedy organismů, které nežijí nikde jinde na světě. Šíření viru pro tuto jedinečnou faunu představuje hrozbu.

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