V Austrálii se mezi volně žijícími ptáky šíří virus ptačí chřipky H5N1
"Jakmile se virus rozšíří mezi populacemi volně žijících ptáků, nebude možné zabránit ztrátám u náchylných druhů," uvedla Cooksonová. Dodala však, že šíření mezi ptáky žijícími na stejném pobřeží není překvapivé.
Národní vědecká laboratoř tento týden potvrdila dalších sedm případů nákazy u rybáků chocholatých v Jižní Austrálii. Celkový počet potvrzených případů tak vzrostl na 27. Čtyři další podezřelé případy byly dnes hlášeny na Klokaním ostrově. Ten je nejen oblíbenou destinací turistů, ale také domovem ohrožené populace australských lachtanů. Úřady proto dočasně pozastavily turistické výlety na tamní pláže, aby tato zvířata ochránily.
Virus H5 se šíří mezi vodními i pobřežními ptáky. Zasáhl také některé druhy savců. Australští vědci v červnu uvedli, že na odlehlých Heardových a McDonaldových ostrovech nákaza usmrtila více než 13 000 mláďat rypoušů sloních. V Austrálii se díky její izolované poloze nachází mnoho endemitů, tedy organismů, které nežijí nikde jinde na světě. Šíření viru pro tuto jedinečnou faunu představuje hrozbu.
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