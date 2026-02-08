https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-k-nove-zelene-usporam-se-vlada-vrati-program-snizil-lidem-naklady
Babiš: K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, program snížil lidem náklady

8.2.2026 18:52 | PRAHA (ČTK)
K dotačnímu programu Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, se vláda vrátí, bude na něj hledat peníze. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž program snížil lidem náklady. Předseda Motoristů Petr Macinka, který vede ministerstvo životního prostředí, dříve avizoval úpravu programu kvůli chybějícím penězům.
 
"My jsme zdědili prázdnou kasu, ale tenhle projekt byl velice dobrý pro lidi, budeme se chtít k tomu vrátit," řekl předseda vlády. Program podle něj lidem snížil náklady například na vytápění, zároveň měl významný investiční efekt.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.

Macinka na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) následně řekl, že nechápe, jak Macinka dospěl k nižší částce za povolenky. Částka 12 miliard podle něho vycházela z oficiální predikce ministerstva a ceny povolenek pak ještě rostly.

Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích.

Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program ukončen bez náhrady, bylo by to černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila Babišova vláda.

