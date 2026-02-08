Babiš: K Nové zelené úsporám se vláda vrátí, program snížil lidem náklady
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.
Ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.
Macinka na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) následně řekl, že nechápe, jak Macinka dospěl k nižší částce za povolenky. Částka 12 miliard podle něho vycházela z oficiální predikce ministerstva a ceny povolenek pak ještě rostly.
Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích.
Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program ukončen bez náhrady, bylo by to černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila Babišova vláda.
reklama