https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-pavel-odmita-jmenovat-turka-ministrem-kompetencni-zalobu-nezvazuji
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem, kompetenční žalobu Babiš nezvažuje

7.1.2026 14:39 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po dnešním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy dnes prezidentovi předal.
 
Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje. Turek podle něj ale mohl dostat šanci, Pavla se o tom snažil přesvědčit.

Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření Hradu dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Nyní se prezident podle Babiše vyjádří k věci písemně.

"I když jsem se hodinu snažil pana prezidenta přesvědčit, aby byl nad věcí a spáchal dobrý skutek a dal šanci panu Turkovi, pan prezident to odmítl a pana Turka nominovat nechce. Řekl, že se k tomu vyjádří písemně," uvedl Babiš. O věci bude předseda vlády hovořit s předsedou Motoristů Petrem Macinkou, možná se podle něj sejdou i Macinka s Pavlem.

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený šéf Motoristů a ministr zahraničí Macinka.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Strakova akademie Foto: Miloslav Rejha (User:M.Rejha) Wikimedia Commons Programové prohlášení vyvolává kritiku i podporu mezi zájmovými skupinami Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Novými náměstky na MŽP jsou Martin Weiss a Vladislav Smrž Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Havlíček: Babiš prezidentovi Turka do čela MŽP navrhne, ANO ctí koaliční smlouvu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist