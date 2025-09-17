Báňský úřad potvrdil změnu finanční rezervy na rekultivaci lomu ČSA u Mostu
Sukcesní rekultivace, které ponechávají vytěžené území přirozené přírodní obnově, vycházejí výrazně levněji než tvorba nové umělé krajiny, která byla původně v plánu.
Hnutí Duha přechod z technické k přírodní rekultivaci vítá. Ušetřené peníze by podle organizace měly dostat obce v sousedství velkolomu, jejichž obyvatelé trpěli ekologickými, zdravotními a sociálními dopady těžby po celý svůj život.
Český báňský úřad nemá vliv na to, jak s ušetřenou miliardou těžař naloží. Petr Lenc, ředitel těžebních společností Severní energetická a Vršanská uhelná ČTK nedávno řekl, že zhruba 500 milionů korun věnuje firma státu v podobě pozemků, daně a finančních prostředků. Stát by měl zřídit dotační program ve Státním fondu životního prostředí, ze kterého by právě tyto peníze měly čerpat obce z okolí lomu ČSA.
