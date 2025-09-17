https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bansky-urad-potvrdil-zmenu-financni-rezervy-na-rekultivaci-lomu-csa-u-mostu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Báňský úřad potvrdil změnu finanční rezervy na rekultivaci lomu ČSA u Mostu

17.9.2025 17:26 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jirka Dl / Wikimeda Commons
Na zahlazení následků těžby hnědého uhlí v lomu ČSA u Mostu bude potřeba díky změně plánu rekultivace z technické na přírodní o miliardu korun méně. Český báňský úřad (ČBÚ) potvrdil nyní v odvolacím řízení rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě, kterým byla schválena změna výše rezervy a zároveň bylo povoleno rozpuštění části již vytvořené rezervy. ČTK to řekl mluvčí Českého báňského úřadu (ČBÚ) Jiří Fröhlich. Rozhodnutí je pravomocné. Severní energetická chce část peněz věnovat státu.
 
Plán sanace a rekultivace schválilo ministerstvo životního prostředí. Podle něj se část plochy nechá zarůstat přírodou, národní přírodní památka vznikne na ploše 1230 hektarů. Jáma po lomu se přirozeně zatopí, vznikne jezero, které ale nebude tak velké, jako bylo to navržené v původním plánu technické rekultivace.

Sukcesní rekultivace, které ponechávají vytěžené území přirozené přírodní obnově, vycházejí výrazně levněji než tvorba nové umělé krajiny, která byla původně v plánu.

Hnutí Duha přechod z technické k přírodní rekultivaci vítá. Ušetřené peníze by podle organizace měly dostat obce v sousedství velkolomu, jejichž obyvatelé trpěli ekologickými, zdravotními a sociálními dopady těžby po celý svůj život.

Český báňský úřad nemá vliv na to, jak s ušetřenou miliardou těžař naloží. Petr Lenc, ředitel těžebních společností Severní energetická a Vršanská uhelná ČTK nedávno řekl, že zhruba 500 milionů korun věnuje firma státu v podobě pozemků, daně a finančních prostředků. Stát by měl zřídit dotační program ve Státním fondu životního prostředí, ze kterého by právě tyto peníze měly čerpat obce z okolí lomu ČSA.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Průmyslová krajina Foto: Depositphotos Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda Lom Vršany Foto: Honza Groh Wikimedia Commons Pokračování těžby uhlí na lomu Vršany u Mostu závisí podle těžařů na vládě Důl Bílina Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Těžba hnědého uhlí v dole Bílina skončí v roce 2033, potvrdil Český báňský úřad

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 91

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 17

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 33

Srna zebru nezná

MŽP: Memorandum zajistí ochranu Křivoklátska i bez vyhlášení národního parku

Diskuse: 21

Motýli mizí z české krajiny. Za 60 let jsme přišli o téměř 20 druhů, desítky dalších balancují na hraně

Diskuse: 8

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu od autora petice za odstranění odvalu Halda Heřmanice - Ostrava

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist