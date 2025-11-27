Záměr těžby štěrkopísku na Nymbursku čeká podrobné posouzení, tzv. velká EIA
Těžba v lokalitě Pískový vrch jižně od dálnice D11 má navázat na těžbu štěrkopísku, která se tam uskutečňovala v 80. letech minulého století. Plocha, s níž záměr počítá, má 11 hektarů, předpokládaný objem těžby je 150 000 tun ročně. Krajský úřad přijal několik vyjádření, všechna jsou k dispozici na informačním portálu EIA.
V dokumentaci EIA požaduje úřad mimo jiné zapracovat všechna relevantní doporučení a návrhy uvedené v případných předložených hodnoceních, posudcích nebo studiích, rozvést bilanci technologické vody a upřesnit její zdroj a způsob využívání.
Středočeský kraj jako jeden z dotčených územních samosprávných celků chce například doplnit umístění hydrogeologického vrtu a bilanci potřebné vody pro provoz. "Středočeský kraj považuje za nutné doložit veřejný zájem těžby a soulad s územně plánovací dokumentací," uvedl úřad.
Podle Petra Peška z těžařské společnosti je většina otázek a připomínek zodpovězena v již zpracované dokumentaci. "Časově se jedná o prodloužení příprav projektu cca o 7-12 měsíců, kdy doplníme podklady o požadované studie a relevantní připomínky vypořádáme," odpověděl na dotaz ČTK Pešek.
V souvislosti s nejčastějšími připomínkami, které se týkají ohrožení podzemní vody, uvedl, že hydrogeologický průzkum byl v lokalitě za posledních 50 let prováděn několikrát a těžba bude nad hladinou podzemní vody, ovlivnit ji proto nemůže. "Technologickou vodu chceme získávat buď z kopané jímky, a nebo z vrtu, na který bychom v případě jeho realizace dělali samostatný projekt a ten by prošel standardním povolovacím procesem, tak jako kterákoli studna v okolí," uvedl Pešek. Dodal, že oddělení vodního hospodářství krajského úřadu v závěru zjišťovacího řízení nemá k záměru připomínky.
Povolovací proces nyní podstupuje i druhý a větší záměr firmy v nedaleké lokalitě Hradištko, kde kraj teprve závěr zjišťovacího řízení vydá. "Sešlo se velké množství vyjádření od veřejnosti, včetně několika petic. Vzhledem k tomu, že nám vyjádření stále dobíhají, nelze nyní říci jejich konečný počet," odpověděl na dotaz ČTK Adam Hejda z krajského úřadu. Lhůta pro ukončení zjišťovacího řízení je 8. prosince. "V odůvodněných nebo zvlášť složitých případech může být tato lhůta prodloužena o 25 dnů," doplnil Hejda.
