České štěrkopísky chystají těžbu štěrkopísku v nové lokalitě na Mladoboleslavsku

25.11.2025 12:15 (ČTK)
Společnost České štěrkopísky plánuje těžbu štěrkopísku z ložiska Otradovice 2 na území obce Skorkov na Mladoboleslavsku. Nyní dotěžuje zásoby v původní pískovně Otradovice. Pro novou lokalitu už získala souhlasné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) od Krajského úřadu Středočeského kraje, a může tak pokračovat v povolovacích procesech. Těžba v nové lokalitě by se mohla spustit zhruba za čtyři roky. Rozloha těžebního území nemá v žádné fázi přesáhnout 32 hektarů.
 
"S ohledem na čím dál napjatější situaci na trhu se základními stavebními materiály je důležité, aby se nám podařilo plynule přejít ze stávající lokality do nové. Cesta povolovacími procesy však může být ještě docela dlouhá, čeká nás především územní a stavební řízení a spousta vyjádření dotčených orgánů," uvedl Dušek. Podle analýz České geologické služby jsou Otradovice 2 jedním z nejdůležitějších ložisek v regionu, uvedl mluvčí společnosti Petr Dušek. "Roční produkce se bude odvíjet od poptávky, očekáváme však, že se budeme pohybovat v řádu statisíců tun," doplnil.

Záměr počítá s přímým napojením pískovny na dálnici D10. Společnost bude provádět v území biologický monitoring ohrožených druhů a měření hluku v noci. Těžit se má po etapách, každou završí rekultivace území na lesní a vodní plochy. Štěrkopísek se má dobývat převážně suchou těžbou. "Malou část ložiska však bude nutné vytěžit pod hladinou podzemní vody. Právě díky tomu vznikne několik menších vodních ploch, což se pozitivně projeví na biodiverzitě lokality," uvedl Dušek. Součástí rekultivace má být výsadba stromů, část vytěženého území má být ponechána samovolnému rozvoji.

Podle záměru zveřejněném v informačním systému EIA je celková plánovaná plocha povrchové těžby v lokalitě Otradovice 2 zhruba 167 hektarů, předpokládaný celkový objem suroviny pro 20 let těžby má být zhruba 30 milionů tun, což je do 1,5 milionu tun ročně.

Podle odhadů geologů dojdou ve dvou třetinách stávajících středočeských ložisek štěrkopísku zásoby už do konce této dekády, poukázal Dušek. "Spotřeba přitom každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury, obytné výstavby, ale i energetiky bude tento trend v kraji i nadále pokračovat," uvedl Dušek.

O povolení k těžbě štěrkopísku v dalších letech nyní v kraji usiluje také společnost HDTS Power. Těžit chce v katastru obce Hradištko na Nymbursku ve dvou lokalitách, celková plocha je 61 hektarů a roční maximální objem těžby u každého projektu je 150.000 tun. Záměry, který nyní prochází povolovacím procesem, ale narazily na odpor místních i samospráv. Lidé se obávají zejména poškození přírody a poklesu hladiny spodní vody.

