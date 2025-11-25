České štěrkopísky chystají těžbu štěrkopísku v nové lokalitě na Mladoboleslavsku
Záměr počítá s přímým napojením pískovny na dálnici D10. Společnost bude provádět v území biologický monitoring ohrožených druhů a měření hluku v noci. Těžit se má po etapách, každou završí rekultivace území na lesní a vodní plochy. Štěrkopísek se má dobývat převážně suchou těžbou. "Malou část ložiska však bude nutné vytěžit pod hladinou podzemní vody. Právě díky tomu vznikne několik menších vodních ploch, což se pozitivně projeví na biodiverzitě lokality," uvedl Dušek. Součástí rekultivace má být výsadba stromů, část vytěženého území má být ponechána samovolnému rozvoji.
Podle záměru zveřejněném v informačním systému EIA je celková plánovaná plocha povrchové těžby v lokalitě Otradovice 2 zhruba 167 hektarů, předpokládaný celkový objem suroviny pro 20 let těžby má být zhruba 30 milionů tun, což je do 1,5 milionu tun ročně.
Podle odhadů geologů dojdou ve dvou třetinách stávajících středočeských ložisek štěrkopísku zásoby už do konce této dekády, poukázal Dušek. "Spotřeba přitom každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury, obytné výstavby, ale i energetiky bude tento trend v kraji i nadále pokračovat," uvedl Dušek.
O povolení k těžbě štěrkopísku v dalších letech nyní v kraji usiluje také společnost HDTS Power. Těžit chce v katastru obce Hradištko na Nymbursku ve dvou lokalitách, celková plocha je 61 hektarů a roční maximální objem těžby u každého projektu je 150.000 tun. Záměry, který nyní prochází povolovacím procesem, ale narazily na odpor místních i samospráv. Lidé se obávají zejména poškození přírody a poklesu hladiny spodní vody.
reklama