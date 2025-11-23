Lidé v Dublovicích na Příbramsku odmítli v referendu průzkum nerostů
O průzkum území požádaly ministerstvo životního prostředí soukromé subjekty. Cílem je provést geologický průzkum ložisek antimonu a dalších doprovodných stopových či vzácných prvků. V případě nálezu ekonomicky využitelného ložiska by mohla následovat těžba. Výsledek referenda nyní využije obecní zastupitelstvo při jednání s orgány státní správy a dalšími subjekty.
Záměr se kromě Příčov, Prosenické Lhoty a Dublovic dotýká i dalších obcí, jako jsou Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Sedlčany. Dřívějšího referenda v Příčovech se zúčastnilo 84,23 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 98,3 procenta z nich. V Prosenické Lhotě hlasovalo 70,84 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 96,94 procenta. Výsledky obou referend jsou tak platné a závazné.
reklama