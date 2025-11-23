https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-dublovicich-na-pribramsku-odmitli-v-referendu-pruzkum-nerostu
Lidé v Dublovicích na Příbramsku odmítli v referendu průzkum nerostů

23.11.2025 19:26 | DUBLOVICE (ČTK)
Volební místnost
Volební místnost
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Ludek / Wikimedia Commons
Lidé v Dublovicích na Příbramsku odmítli v referendu průzkum nerostů na území obce. Průzkum by mohl vést k následné těžbě. Účast voličů byla 61,64 procenta, jednoznačná většina se vyslovila proti průzkumu. Referendum je platné a závazné, řekla ČTK starostka Jana Dufková (nez.). Podobná referenda se už v říjnu konala v nedalekých Příčovech a Prosenické Lhotě, kde lidé též záměr odmítli.
 
V Dublovicích bylo proti záměru 545 hlasujících, což představovalo 99,45 procenta těch, kteří v referendu hlasovali, a přes 61 procent těch, kteří mohou v obci volit. Místní se obávají například negativních dopadů na životní prostředí, hodnotu nemovitostí, vlastnická práva, krajinný ráz i celkovou kvalitu života. "Záměr je v rozporu s územním plánem," uvedla starostka a dodala, že proti jsou i místní podnikatelé a odborníci na přírodu.

O průzkum území požádaly ministerstvo životního prostředí soukromé subjekty. Cílem je provést geologický průzkum ložisek antimonu a dalších doprovodných stopových či vzácných prvků. V případě nálezu ekonomicky využitelného ložiska by mohla následovat těžba. Výsledek referenda nyní využije obecní zastupitelstvo při jednání s orgány státní správy a dalšími subjekty.

Záměr se kromě Příčov, Prosenické Lhoty a Dublovic dotýká i dalších obcí, jako jsou Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Sedlčany. Dřívějšího referenda v Příčovech se zúčastnilo 84,23 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 98,3 procenta z nich. V Prosenické Lhotě hlasovalo 70,84 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 96,94 procenta. Výsledky obou referend jsou tak platné a závazné.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

