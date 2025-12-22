https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bezpecnostni-odbor-na-mze-zanikne-jeho-cinnosti-zajisti-jina-oddeleni
Bezpečnostní odbor na ministerstvu zemědělství zanikne, jeho činnosti zajistí jiná oddělení

22.12.2025 16:54 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo zemědělství v Praze.
Na ministerstvu zemědělství (MZe) zanikne odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení, agendou ve stejném rozsahu se budou zabývat jiná oddělení. Nové uspořádání kompetencí bude podle ministerstva efektivnější. ČTK to na dotaz sdělil tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
 
Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes na síti X napsal, že zrušení odboru považuje za nepochopitelný a nebezpečný krok vzhledem k tomu, že ministerstvo spravuje kritickou vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťuje hmotné rezervy a v případě povodní zajišťuje krizové řízení.

"Rozsah veškerých nutných činností, týkajících se bezpečnostní politiky, krizového řízení a kyberbezpečnosti zůstane zachován, dochází však k efektivnějšímu uspořádání těchto činností," uvedl Bílý. Bezpečnostní politice a krizovému řízení se bude věnovat samostatné oddělení podřízené přímo ministrovi. Kybernetickou bezpečností se bude zabývat nově vzniklá samostatná sekce IT.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
