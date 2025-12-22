Bezpečnostní odbor na ministerstvu zemědělství zanikne, jeho činnosti zajistí jiná oddělení
22.12.2025 16:54 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo zemědělství v Praze.
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
"Rozsah veškerých nutných činností, týkajících se bezpečnostní politiky, krizového řízení a kyberbezpečnosti zůstane zachován, dochází však k efektivnějšímu uspořádání těchto činností," uvedl Bílý. Bezpečnostní politice a krizovému řízení se bude věnovat samostatné oddělení podřízené přímo ministrovi. Kybernetickou bezpečností se bude zabývat nově vzniklá samostatná sekce IT.
