BMW zahájila v Maďarsku výstavbu největší solární elektrárny v zemi

Německá automobilka BMW zahájila ve městě Debrecín na východě Maďarska stavbu solární elektrárny, která bude největší v Maďarsku a zároveň největší solární elektrárnou ve vlastnictví BMW. Uvedl to podle agentury MTI ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó, který se zúčastnil slavnostního zahájení projektu.Solární systém se nachází v místě továrny na elektromobily a bude zabírat plochu rovnající se 71 fotbalovým hřištím. Dohromady bude nainstalováno 71 000 panelů, část z nich na střeše závodu, o výkonu 43 megawattů, což by stačilo pro pokrytí spotřeby 20.000 domácností. Podle původního plánu má být projekt dokončen do listopadu 2025, kdy má začít v závodě výroba.

Szijjártó uvedl, že v Maďarsku je v současnosti zhruba 278 000 solárních elektráren pro domácnosti a téměř 3500 průmyslových solárních elektráren. "Oproti původním plánům, podle kterých měla maďarská solární kapacita do roku 2030 dosáhnout 6000 megawattů, jsme již dosáhli 6700 megawattů," řekl.

BMW investuje do továrny na výrobu elektromobilů v Debrecínu dvě miliardy eur (50,2 miliardy Kč). Závod má zahájit provoz do konce roku 2025 a vyrábět má až 150.000 vozů ročně. Kromě výroby automobilů bude součástí továrny také závod pro montáž baterií.

