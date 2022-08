Bojga hnědá a skokan volský v nepůvodním prostředí způsobili miliardové škody

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pavel Kirillov / Flickr.com Bojgy na Guamu způsobily četné výpadky proudu, protože tito noční tvorové šplhají na stožáry a vnikají do transformátorů.

Dva invazní živočišné druhy - žába skokan volský a had bojga hnědá - způsobily na světě mezi lety 1986 až 2020 ekonomické škody v hodnotě 16 miliard dolarů (385 miliard korun). Uvádí to výzkumná studie zveřejněna v odborné časopise Scientific Reports.

Tito živočichové poškozují přírodu a bojgy vyvolávají výpadky elektrického proudu. Jsou na seznamu invazních nepůvodních druhů.

Skokani volští se skokem ze zálohy vrhají na kořist, nejčastěji na mláďata vodních ptáků, želv či aligátorů. Jejich původním prostředím jsou tropické a subtropické oblasti Severní Ameriky, ale vysazeny byly ve Střední i Jižní Americe a v Evropě, kde ohrožují původní druhy a nemají mnoho přirozených nepřátel. Dovoz do Evropské unie je nyní zakázán.

Bojga hnědá je had pocházející z Austrálie a Indonésie. Po druhé světové válce byla přivezena zřejmě na některé válečné lodi na ostrov Guam a na Mariany. Na Guamu šlo o velmi agresivní invazi, do konce 60. let obýval tento had celý ostrov, vyhubil deset z 12 tamních ptačích druhů a vážně ohrozil i pozemní a stromové obratlovce. Bojga patří k užovkovitým hadům a kořist zabíjí jedem.

Na Guamu mohutná populace těchto plazů způsobila četné výpadky proudu, protože tito noční tvorové šplhají na stožáry a vnikají do transformátorů. Populace se nyní snižuje, kromě jiného díky programu vyhazování otrávených mrtvých myší z vrtulníků.

Autor nové studie o invazních druzích je podle agentury Reuters doktorand Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ismael Soto Almena, který se zabývá studiem rybolovu a ochrany vod.

"Tyto druhy se dnes dostávají na nová místa zejména obchodem s domácími zvířaty. Všichni chtějí mít co nejexotičtějšího hada. Navrhujeme pravidelně aktualizovat seznam druhů, s nimiž je zakázáno obchodovat," řekl Soto.

