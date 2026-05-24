Bolevecký rybník v Plzni má před sezonou čistou vodu, sinice nehrozí ani v létě
Kvalitní voda ke koupání je výsledkem postupných opatření. "Princip udržení čisté vody je založen na velmi řídké rybí obsádce, přítomnosti vodních rostlin a sedimentu, který neuvolňuje fosfor," popsal Duras.
"Výhled do blížící se letní sezony je skvělý. Dostatek vody máme nejen ve Velkém boleveckém rybníce, ale také ve všech rybnících soustavy. Podařilo se dokonce naplnit i Šídlovský rybník, který byl vypuštěn kvůli nezbytné opravě výpustního zařízení," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Podle jeho náměstka pro dopravu a životní prostředí Aleše Tolara (STAN) správci městských rybníků začátkem května podrobně prozkoumali složení ryb v rybníku. "Zjistili, že ryb je celkově stále velmi málo a přítomnost dravců v Boleváku je dostatečná. Společenstvo ryb je tedy stále stabilní, což je pro dobrou jakost vody důležité," řekl Tolar. Nenahraditelným stabilizátorem čisté vody jsou vodní rostliny. "A to zejména zářivě zelené parožnatky, které rostou při dně, kde dělají výbornou práci pro kvalitu vody a zároveň tam nikomu nevadí. Postupně se budou k hladině dostávat obvyklé rostliny jako stolístek či růžkatec, takže vyžínací loď Bolek už začala pracovat," řekl Tolar.
Rybník prošel několika rizikovými situacemi, například v roce 2013 byl růst vodních rostlin tak silný, že nastoupila do služby speciální vyžínací loď. Dramatické sucho v letech 2017 až 2020 způsobilo pokles hladiny rybníka až o 134 centimetrů. Množství vody tehdy město do rybníka přečerpalo po náročném čištění z řeky Berounky. Rybník také čelí pronikání invazních druhů rostlin i živočichů. "Nejviditelnější je asi nepůvodní rybka slunečnice pestrá, kterou můžeme pozorovat zejména na mělčinách s písčitým dnem," řekl Duras.
reklama