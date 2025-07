Pobyt v přírodě není bez rizika. Češi podceňují bezpečnost u vody

Foto | Lavi Perchik / Lavi Perchik / Unsplash

Češi dlouhodobě podceňují pravidla a bezpečnost u vody. V ČR každoročně zemře kvůli utonutí průměrně asi 200 lidí. U příležitosti Světového dne prevence tonutí to uvedli ředitel odboru ochrany veřejného zdraví a zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum. Od začátku letošního roku do 18. července utonulo podle vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR Zuzany Pidrmanové 94 lidí. Lidé by podle ní měli mít k vodě respekt.Mezi nejčastější příčiny utonutí patří podle zástupců policie a ministerstva alkohol, podcenění zdravotního stavu a nedostatečný dozor nad dětmi. Podle Fošuma je tonutí rychlé a tiché, u dětí to může zdánlivě vypadat, že si hrají.

U dětí by lidé měli dbát na neustálý dozor, a to i například na mělčině nebo v brouzdališti. "Je důležité si uvědomit, že nezáleží na velikosti vodní plochy," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Utopit se člověk může podle něj i v malém množství vody, zmínil například nafukovací bazénky na zahradách.

Lidé by podle policistů a lékařů neměli u vody přeceňovat své síly a plavecké schopnosti, před vstupem do vody by neměli pít alkohol, využívat by měli jen bezpečná místa ke koupání. Na děti by měli lidé u vody neustále dohlížet. Zároveň by měli vědět, jak poskytnou při topení pomoc a neohrozit sebe, jelikož tonoucí může svého záchranáře stáhnout pod hladinu.

"Je iluze si představovat, že když je na velké přehradě vodní záchranná služba, tak můžete jít opilí do vody, můžete se přestat starat o svoje děti, od toho je tam ta vodní záchranná služba. Takto to není," řekl Válek.

Z deseti osob, které po dopravní nehodě skončí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), se podle Fošuma osm vrátí do běžného života, u tonutí jsou to dva. Přibližně 20 lidí ročně skončí na vozíku kvůli skoku do mělké vody, dodal Fošum.

Hygienická služba se letos v létě zapojila do šíření informací o bezpečném koupání. V kampani U vody bezpečně jsou vzdělávací materiály, infografiky a videa, která budou ministerstvo zdravotnictví, hygiena, policie a Vodní záchranné služby Českého červeného kříže sdílet na sociálních sítích.

"Bezpečnosti na vodních cestách se v rámci opatření Bezpečně u vod ve spolupráci s našimi partnery věnujeme už deset let. Dohlížíme na plavební provoz na dodržování pravidel na vodních cestách i v jejich bezprostředním okolí. Zároveň předáváme veřejnosti doporučení, jak se chovat u vody bezpečněji," uvedl náměstek ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR Radek Karlík. Policie se podle Pidrmanové věnuje i například školení táborových vedoucích či prevenci na táborech, v kempech či na koupalištích.

