Botanická zahrada Praha uvede přednášky o cestování v exotice

Botanická zahrada v Praze letos pro veřejnost připravila přednášky zaměřené na cestování v tropických a exotických oblastech. Zúčastnit se mohou návštěvníci v areálu trojské zahrady nebo on-line. Vstupné bude zájemce stát 180 korun a v ceně je i vstup do zahrady. Přednášky se budou konat každý týden od 1. února do 21. března.

"Pro naše návštěvníky opět připravujeme cyklus oblíbených přednášek. Letošní rok v botanické zahradě bude tropický a během přednášek budeme cestovat do nejrůznějších exotických oblastí," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý.

Přednášek se zúčastní například horolezec Radek Jaroš, který popíše svoji cestu ke Koruně Himálaje nebo cestovatel Tomáš Vejmola, který bude přednášet o cestování po Jižní Africe. Jedna z přednášek bude i o skleníku Fata Morgana, který letos oslaví 20 let od otevření. Zájemci tak získají informace o budování skleníku, odkud pocházejí rostliny, které v něm rostou a jak to vypadá v jeho zázemí. Své zkušenosti popíší také odborníci botanické zahrady, kteří v loňském roce cestovali do Chile, Singapuru, na Madagaskar a do Thajska.

"Návštěvníci se dozví, co na takových cestách děláme a co přivážíme k nám do zahrady. Během jedné přednášky zavzpomínáme i na někdejšího ředitele botanické zahrady Jiřího Haagera a přiblížíme jeho sen o tropickém skleníku," sdělil Černý.

Termíny a témata přednášek jsou na webových stránkách botanické zahrady. Konat se budou v novém výstavním sále nebo ve Vinotéce sv. Kláry, a to vždy ve čtvrtek od 17:30.

