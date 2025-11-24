https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/britsti-vedci-diky-zkameneline-popsali-noveho-jestera-z-radu-ichtyosauru
Britští vědci díky zkamenělině popsali nového ještěra - "mečového draka"

24.11.2025 06:32 | LONDÝN (ČTK)
Ichtyosauři jsou považováni za mořské plazy, nikoliv za dinosaury. Svůj život trávili ve vodě. Ilustrační foto
Ichtyosauři jsou považováni za mořské plazy, nikoliv za dinosaury. Svůj život trávili ve vodě. Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ghedoghedo / Wikimeda Commons
Britští vědci díky zkamenělině z jihoanglického pobřeží popsali nového mořského ještěra z řádu ichtyosaurů. Podle serveru BBC ho pojmenovali Xiphodracon goldencapensis, s odkazem na tvar jeho lebky a místo nálezu zkameněliny. Tato fosilie je zatím jediným známým exemplářem nově popsaného živočicha.
 
Zkamenělinu tvora objevil v roce 2001 sběratel u kopce v Golden Cap v hrabství Dorset. Tato jihoanglická lokalita je známá četnými nálezy zkamenělin dinosaurů a ichtyosaurů. Následně fosilii koupilo muzeum v Kanadě. Teprve nedávno se britským vědcům po plné analýze podařilo určit, že jde o dosud neobjevený rod a druh.

"Dlouho jsem přemýšlel o jeho jménu," uvedl spoluautor studie v časopise Papers of Palaeontology Dean Lomax. "Xiphodracon lze přeložit jako mečový drak, což odkazuje na jeho velmi dlouhý, mečovitý rypec, ale také na skutečnost, že ichtyosauři jsou již asi 200 let označováni jako mořští draci," sdělil BBC.

Ichtyosauři jsou považováni za mořské plazy, nikoliv za dinosaury. Svůj život trávili ve vodě. Nově pojmenovaný tvor žil přibližně před 185 miliony roky, tedy v období, ze kterého se zatím vědcům nepodařilo objevit mnoho zkamenělin tohoto řádu. "Je to chybějící díl skládačky pro pochopení evoluce ichtyosaurů," doplnil Lomax.

Nově popsaný mořský živočich byl podle vědců přibližně tři metry dlouhý a živil se rybami a kalamárami. Kromě specifického rypce se vyznačoval také nápadně velkými očními důlky a výraznou ostrou kostí poblíž nozder. Fosilie poskytuje také podrobnější informace o tom, jak tento jedinec uhynul. Vědci podle deformované lebky odhadují, že pravděpodobně zemřel poté, co ho kousnul větší predátor.

Pražská EVVOluce

