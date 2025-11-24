Britští vědci díky zkamenělině popsali nového ještěra - "mečového draka"
"Dlouho jsem přemýšlel o jeho jménu," uvedl spoluautor studie v časopise Papers of Palaeontology Dean Lomax. "Xiphodracon lze přeložit jako mečový drak, což odkazuje na jeho velmi dlouhý, mečovitý rypec, ale také na skutečnost, že ichtyosauři jsou již asi 200 let označováni jako mořští draci," sdělil BBC.
Ichtyosauři jsou považováni za mořské plazy, nikoliv za dinosaury. Svůj život trávili ve vodě. Nově pojmenovaný tvor žil přibližně před 185 miliony roky, tedy v období, ze kterého se zatím vědcům nepodařilo objevit mnoho zkamenělin tohoto řádu. "Je to chybějící díl skládačky pro pochopení evoluce ichtyosaurů," doplnil Lomax.
Nově popsaný mořský živočich byl podle vědců přibližně tři metry dlouhý a živil se rybami a kalamárami. Kromě specifického rypce se vyznačoval také nápadně velkými očními důlky a výraznou ostrou kostí poblíž nozder. Fosilie poskytuje také podrobnější informace o tom, jak tento jedinec uhynul. Vědci podle deformované lebky odhadují, že pravděpodobně zemřel poté, co ho kousnul větší predátor.
