V Argentině vědci objevili nový druh dinosaura patřícího do skupiny megaraptorů
Joaquinraptor casali žil pravděpodobně před 66 až 70 miliony let, tedy v období těsně před hromadným vymíráním dinosaurů. Podle NG se bezpochyby jednalo o predátora na vrcholu potravního řetězce. V době smrti bylo nalezenému exempláři nejméně 19 let, přičemž vědci zatím nevědí, co ho usmrtilo, informuje AP.
Megaraptoři žili na území dnešní Jižní Ameriky, Austrálie a Asie a nejstarší zástupci tohoto druhu se objevili před asi 132 miliony let. Podle Lucia Ibiricua z Patagonského institutu geologie a paleontologie jsou megaraptoři známí svými protáhlými lebkami a obrovskými a velmi silnými drápy. Ibiricu byl součástí týmu, který objev učinil, a nového dinosaura dokonce pojmenoval po svém synovi Joaquínovi, píše AP.
Fernando Novas z přírodovědného muzea Bernardina Rivadavii v Buenos Aires společně s kolegy minulý měsíc popsal nový druh krokodýla pojmenovaného Kostensuchus antrox, který žil přibližně ve stejné době jako Joaquinraptor casali. Podle NG je možné, že kost prehistorického krokodýla nalezená u Joaquinraptor casali náleží právě tomuto nově objevenému druhu.
