V Argentině vědci objevili nový druh dinosaura patřícího do skupiny megaraptorů

1.10.2025 19:16 (ČTK)
Ilustrační foto
Vědci objevili v Argentině nový druh dinosaura, který byl pojmenován Joaquinraptor casali a patří do skupiny megaraptorů, píše agentura AP. Nově objevený dinosaurus pravděpodobně dosahoval délky až sedmi metrů a hmotnosti přes jednu tunu. Na webu časopisu National Geographic (NG) byla představena rekonstrukce toho, jak mohl dinosaurus podle nalezených kostí vypadat.
 
V nové studii vědci uvedli, že objevili část lebky, kosti horních a dolních končetin a části ocasu v Patagonii. Přestože jde o částečnou kostru, patří nález k dosud nejkompletnějším z nalezených fosílií megaraptorů. Společně s kostmi megaraptora byla u jeho čelisti nalezena kost prehistorického krokodýla, píše AP. Fosílie, které odhalují, čím se prehistorická zvířata živila, jsou neobvyklé. Takové nálezy poskytují podle NG důležité informace o životě vyhynulých druhů.

Joaquinraptor casali žil pravděpodobně před 66 až 70 miliony let, tedy v období těsně před hromadným vymíráním dinosaurů. Podle NG se bezpochyby jednalo o predátora na vrcholu potravního řetězce. V době smrti bylo nalezenému exempláři nejméně 19 let, přičemž vědci zatím nevědí, co ho usmrtilo, informuje AP.

Megaraptoři žili na území dnešní Jižní Ameriky, Austrálie a Asie a nejstarší zástupci tohoto druhu se objevili před asi 132 miliony let. Podle Lucia Ibiricua z Patagonského institutu geologie a paleontologie jsou megaraptoři známí svými protáhlými lebkami a obrovskými a velmi silnými drápy. Ibiricu byl součástí týmu, který objev učinil, a nového dinosaura dokonce pojmenoval po svém synovi Joaquínovi, píše AP.

Fernando Novas z přírodovědného muzea Bernardina Rivadavii v Buenos Aires společně s kolegy minulý měsíc popsal nový druh krokodýla pojmenovaného Kostensuchus antrox, který žil přibližně ve stejné době jako Joaquinraptor casali. Podle NG je možné, že kost prehistorického krokodýla nalezená u Joaquinraptor casali náleží právě tomuto nově objevenému druhu.

