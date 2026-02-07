Brněnská Nadace Veronica otevřela obchod navržený studenty fakulty architektury

Ilustrační foto
Brněnská Nadace Veronica, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí, otevřela v Pekařské ulici po měsíci a půl rekonstrukce svůj dobročinný obchod. Na jeho podobě se podíleli vyučující a studenti z Fakulty architektury VUT. Použili téměř výhradně recyklované materiály, řekla ředitelka Nadace Veronica Helena Továrková. V obchodě se prodávají darované věci, které nacházejí nové majitele, a výtěžek se používá na granty na podporu ekologických projektů.
Nadace vznikla v roce 1992 a obchod v Pekařské ulici fungoval od roku 2008, druhý je na Palackého třídě v Králově Poli. Lidé, kteří likvidují pozůstalost či se zbavují různých věcí, je mohou darovat. Zájem je například o oblečení, porcelán, knihy, elektroniku, někteří lidé nosí i šperky. "Každý rok vypisujeme ve dvou kolech malé granty a podporujeme místní ekologické projekty lidí, kteří se snaží vylepšit své okolí," řekla Továrková. Ročně takto z obchodů na granty putuje zhruba půl milionu korun, od roku 2008 už to bylo 8,5 milionu korun. "Zachránili jsme takto před vyhozením asi půl milionu věcí," uvedla Továrková.
Na rekonstrukci obchodu, který si dnes nezadá ve vzhledu s různými designovými obchůdky, získala Nadace Veronica peníze ze sbírky a z grantu od ČSOB. Stála necelých 200 000 korun, i když hodnota interiéru může být podle Továrkové dvoj- či trojnásobná. Návrh i instalaci totiž dělalo deset studentů se svými dvěma vyučujícími Barborou Krejčovou a Martinem Doležalem jakou součást výukového ateliéru. Pomáhalo i několik dobrovolníků, kteří s organizací spolupracují. "Vnímali jsme při návrhu a tvorbě poselství Nadace Veronica a snažili jsme se o udržitelnost. Nahlédli jsme do výroby českých firem, které pracují s recyklovanými materiály," řekla Krejčová. V obchodě je tak použitý recyklovaný plast a materiál z dřevovýrobního podniku Kronospan, který jeho velkou část daroval.
Nadace je díky obchodu soběstačná a dokáže fungovat bez grantů a dotací. Podobných obchodů, kde se prodávají použité nebo i nové věci, které by jinak mířily odpadu, je v Česku podle Továrkové okolo 150.
