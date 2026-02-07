https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brnenska-nadace-veronica-otevrela-obchod-navrzeny-studenty-fakulty-architektury
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Brněnská Nadace Veronica otevřela obchod navržený studenty fakulty architektury

7.2.2026 18:06 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Brněnská Nadace Veronica, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí, otevřela v Pekařské ulici po měsíci a půl rekonstrukce svůj dobročinný obchod. Na jeho podobě se podíleli vyučující a studenti z Fakulty architektury VUT. Použili téměř výhradně recyklované materiály, řekla ředitelka Nadace Veronica Helena Továrková. V obchodě se prodávají darované věci, které nacházejí nové majitele, a výtěžek se používá na granty na podporu ekologických projektů.
 
Nadace vznikla v roce 1992 a obchod v Pekařské ulici fungoval od roku 2008, druhý je na Palackého třídě v Králově Poli. Lidé, kteří likvidují pozůstalost či se zbavují různých věcí, je mohou darovat. Zájem je například o oblečení, porcelán, knihy, elektroniku, někteří lidé nosí i šperky. "Každý rok vypisujeme ve dvou kolech malé granty a podporujeme místní ekologické projekty lidí, kteří se snaží vylepšit své okolí," řekla Továrková. Ročně takto z obchodů na granty putuje zhruba půl milionu korun, od roku 2008 už to bylo 8,5 milionu korun. "Zachránili jsme takto před vyhozením asi půl milionu věcí," uvedla Továrková.

Na rekonstrukci obchodu, který si dnes nezadá ve vzhledu s různými designovými obchůdky, získala Nadace Veronica peníze ze sbírky a z grantu od ČSOB. Stála necelých 200 000 korun, i když hodnota interiéru může být podle Továrkové dvoj- či trojnásobná. Návrh i instalaci totiž dělalo deset studentů se svými dvěma vyučujícími Barborou Krejčovou a Martinem Doležalem jakou součást výukového ateliéru. Pomáhalo i několik dobrovolníků, kteří s organizací spolupracují. "Vnímali jsme při návrhu a tvorbě poselství Nadace Veronica a snažili jsme se o udržitelnost. Nahlédli jsme do výroby českých firem, které pracují s recyklovanými materiály," řekla Krejčová. V obchodě je tak použitý recyklovaný plast a materiál z dřevovýrobního podniku Kronospan, který jeho velkou část daroval.

Nadace je díky obchodu soběstačná a dokáže fungovat bez grantů a dotací. Podobných obchodů, kde se prodávají použité nebo i nové věci, které by jinak mířily odpadu, je v Česku podle Továrkové okolo 150.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vybírání gramofonové desky Foto: Depositphotos Žďár nad Sázavou staví re-use centrum, kam bude možné odložit použitelné věci Slisované PET lahve Foto: Depositphotos Firma rPET InWaste instaluje v Rosicích novou linku pro výrobu PET vloček Popelnice na směs a plasty u domu Foto: Depositphotos Frýdlant začne v červenci třídit odpad přímo u domů. Zjišťuje také, kdo topí tuhými palivy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist