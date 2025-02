Brno připravuje standard uličních stromořadí, cílem je sjednotit přístup k péči

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | StockSnap / Pixabay

Po vzoru Prahy připravuje Brno dokument zaměřený na plánování, výsadbu i péči o stromy v ulicích. Snahou je sjednocení přístupů a parametrů v péči o stromořadí, neboť dosud přistupovali ke stromům různě správci silnic, technické infrastruktury, zeleně či městské části. Analytická část dokumentu je hotová, nyní odborníci pracují na úpravách, uvedla na svém webu Kancelář architekta města Brna (KAM), která dokument zpracovává. Městský standard uličních stromořadí by Brno mohlo mít do konce roku.Uliční stromořadí může ovlivnit adaptaci měst na změnu klimatu. Důležité je kvalitní plánování, a to v souvislosti s projektovou přípravou i celkovou tvorbou sídelní zeleně. Cílem standardu je zvýšit efektivitu adaptačních funkcí a posílit odolnost stromů v ulicích.

"Dokument má pomoci pozdvihnout životní podmínky stávajících, ale i nově vysazovaných dřevin. Projeví se to zejména ve zlepšení kondice a stavu stromů i zvýšení doby jejich života a fungování na daném místě. Díky tomu se budou brněnská stromořadí efektivněji podílet na zmírnění dopadů stále častěji se opakujících vln veder," uvedla KAM.

Kancelář využila již zpracovaný standard hlavního města, čímž se zúročí veškeré zkušenosti a sníží náklady a čas potřebné na pořízení dokumentu. Odborníci jej nicméně upravují pro potřeby a specifické podmínky Brna, kde je kromě jiného odlišné mikroklima či skladba dřevin. Přizpůsobení dále zahrnuje mapování způsobu správy zeleně, datovou strukturu pasportu zeleně, analýzu interakce stromů s dopravní a technickou infrastrukturou či terénní průzkumy vybraných stromořadí, které prověří, zda zeleň plní očekávané funkce.

