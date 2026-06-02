Bývalé sklárny v Lenoře se zatím bourat nebudou, také kvůli chráněné perlorodce

2.6.2026 05:07 (ČTK)
Perlorodka říční.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Joel Berglund / Wikimedia Commons
Chátrající bývalé sklárny v Lenoře na Prachaticku, v nichž výroba skončila v roce 1995, se zatím bourat nebudou. Investoři a majitelé pozemků podruhé požádali o zastavení procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Areál o rozloze 4,5 hektaru leží u Teplé Vltavy v Chráněné krajinné oblasti Šumava a na okraji národního parku.
Aby se zabránilo ohrožení chráněné perlorodky říční, jednají investoři s Národním parkem Šumava i Povodím Vltavy, řekl ČTK projektant a zástupce investorů Petr Kolbaba, který materiály pro EIA připravuje.

Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny dříve informovaly, že investoři na místě plánují vybudovat stavební parcely. To ale zatím podle Kolbaby neumožňuje územní plán, který počítá s průmyslovým využitím.

O posouzení demolice skláren žádali českobudějovičtí podnikatelé Zdeněk Franc a Václav Kubata už loni. Do druhé žádosti EIA doplnili analýzu rizik a část určenou ke zbourání omezili pouze na místa, kde sondy neprokázaly kontaminaci. "Je problematické, když se sáhne do stavby, se kterou nikdo 30 let nic nedělal. Je to vyčištěné od všech odpadů, co tam měly sklárny v sudech a tak. Ale ve chvíli, kdy se zasáhne do toho podloží, tak nikdo neví, co to udělá," uvedl Kolbaba.

Teplá Vltava navíc patří k místům výskytu kriticky ohroženého sladkovodního mlže perlorodky, proto pokračují jednání se správou parku i povodím. "Všichni by byli rádi, kdyby to (staré budovy) zmizelo, nebo kdyby se to tam nějak revitalizovalo. Jak to tam 30 let chátrá, tak to vypadá šíleně," uvedl projektant. Dodal, že územní plán obce zatím počítá s využitím pozemků pro průmyslové účely.

Starostka Lenory Karolína Štěpánová se k areálu nechtěla vyjadřovat. Podle bývalého starosty Antonína Chrapana se problémy s chátrajícími sklárnami táhnou desítky let. “Je to taková temná skvrna na vzhledu obce,” řekl ČTK.

Ukončení řízení EIA potvrdila ČTK také Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana. V budoucnu si mohou majitelé pozemků nechat znovu posoudit stejný či podobný záměr. Na základě žádosti investorů už kraj jednou řízení EIA k demolici ukončil v červenci 2025.

Lenorskou sklárnu založil Jan Meyer v roce 1834, který převzal v roce 1829 sklárnu ve Vimperku. Postavená sklářská huť byla pojmenována po Eleonoře, manželce majitele panství Jana Adolfa Schwarzenberka. Na základě Benešových dekretů byla sklárna zestátněna. I po roce 1945 se výroba ve sklárně rozvíjela s novými technologiemi. Výrobu ukončila v roce 1995 po neúspěšné privatizaci. Poté ze světově proslavené sklárny zůstaly pouze ruiny.

SV

Slavomil Vinkler

2.6.2026 11:14
Ale co kdyby posouzení EIA bylo i na ponechání sklárny zubu času? I samovolný rozpad může být silně nebezpečný.
