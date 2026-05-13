Bývalý ředitel národního parku v Chorvatsku čelí obvinění z pytláctví
Podle policie je 62letý muž, kterého chorvatská média identifikovala jako bývalého ředitele národního parku Eduarda Količe, podezřelý z nelegálního lovu a porušení zákona o zbraních.
Jeho obvinění následuje poté, co deník Jutarnji list zveřejnil video, na kterém je Kolić, tehdy ještě zaměstnaný v národním parku, zachycen při střelbě z pušky vybavené tlumičem. Zaměstnanci parku také deníku vypověděli, že incident nebyl ojedinělý a zmínili lovecké výpravy. Podle veřejnoprávní stanice HRT se jich pravděpodobně účastnili také místní funkcionáři.
Na ostrovech Brijuni žije velké množství nepůvodních volně žijících zvířat, která ohrožují ostrovní ekosystém. Proto je jejich populace regulována lovem, za nějž odpovídají myslivci a správce loveckého revíru. V některých případech mohou být v souladu se zákonem zapojeny i externí subjekty, řekla HRT novinářka Klara Dujmovičová.
Ve vyjádření pro AFP správa národního parku odsoudila jakékoliv nelegální chování a uvedla, že současná ředitelka podala trestní oznámení, aby se vše vyšetřilo. Někteří zaměstnanci byli propuštěni, dodala správa.
Kolić zastával funkci ředitele dvakrát mezi lety 2008 a 2024.
